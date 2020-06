Katje Lee mag verblijven in residentie Peruviaanse ambassadeur in België emz

05 juni 2020

07u33 1 Stabroek Katje Lee kan verblijven in de Brusselse residentie van de Peruviaanse ambassadeur in België. Dat zou ook gebeuren met goedkeuring van SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Het is nog niet duidelijk of het FAVV daarmee akkoord zal gaan.

De federaal minister bevoegd voor het FAVV Denis Ducarme (MR) heeft gisteren nog een aangetekende brief gestuurd naar de Peruviaanse ambassadeur in Brussel, Gonzalo Gutiérrez Reinel. Daarin vraagt hij voor een officiële reactie of de kat wel welkom is in Peru. De laatste reactie die het FAVV zou gehad hebben, zou erop wijzen dat dat niet zo was. Die reactie dateerde van 27 mei.

Op Twitter liet SENASA op 31 mei echter weten dat katje Lee wel welkom is in Peru, omdat die alle vaccinaties gehad zou hebben die nodig zijn. De kater kreeg eerder ook al steun van de Belgische ambassadeur in Peru, die meende dat de kans op rabiës praktisch onbestaande zou zijn. Nu kwam hij met het voorstel om de kat op te vangen op de Peruaanse ambassade in Brussel.

Eindelijke een compromis?

Donderdagavond nog richtte de algemeen directeur Eva Luz Martínez Bermúdez van SENASA zich tot de ambassadeur met de officiële vraag of het mogelijk was de kitten op te vangen. “De ambassadeur heeft ondertussen al het eten voorzien en doet dit voorstel om de zaak eindelijk ontmijnd te krijgen”, zegt Anthony Godfroid, de advocaat van baasje Selena Ali. De raadsman hoopt dat de zaak zo is opgelost, aangezien de gebouwen onschendbaar zijn volgens het Verdrag van Wenen.

