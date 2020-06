Katje Lee is wél welkom in Peru: “We hebben hem nooit geweigerd” emz

02 juni 2020

11u18 80 Stabroek Het nationaal hoofd van SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV), heeft laten weten dat katje Lee nooit geweigerd is. Aangezien Lee alle nodige vaccinaties heeft gehad, mag de kat van SENASA naar Peru terugkeren. “Zolang de Peruviaanse bevoegde overheden ons niet officieel meedelen dat zij hun standpunt wijzigen in verband met deze illegaal ingevoerde kat, verandert er voor ons niets”, reageert FAVV-woordvoerster Hélène Bonte.

In een communicatie met het kattencafé in Cuzco waar Selena Ali katje stuurt Miguel Quevedo Valle als nationaal hoofd van SENASA het volgende: “SENASA heeft de toegang voor deze kat uit België nooit geweigerd.” Volgens hem is er dan ook sprake van een fout in communicatie en de interpretatie van eerdere e-mails met België. Het FAVV meende immers dat de Peruviaanse gezondheidsautoriteiten geweigerd hadden dat katje Lee terug zou komen naar Peru. Daar was volgens de federale overheidsinstantie immers een gezondheidscertificaat voor nodig, dat het FAVV niet zou kunnen uitschrijven, aangezien de kat illegaal Peru uitgevoerd was.

Peruviaanse arts

Het klopt inderdaad dat katje Lee met een dergelijk gezondheidscertificaat van een Belgische autoriteit naar Peru zou kunnen terugkeren. Maar er is ook nog een andere optie. De nationale chef van SENASA laat immers weten dat de kat ook in Peru kan verblijven als hij een document of certificaat heeft van een vaccinatie uitgevoerd door een dierenarts in Peru. Op die vaccinatie moet in principe dan nog wel een huisarrest van vijftien dagen volgen. Maar aangezien Lee alle nodige vaccinaties die de gezondheid van dieren garanderen, al heeft gehad, mag de kat gewoon terugkeren. Dat laat SENASA in een bericht op Twitter weten.

Het algemeen hoofd van SENASA hoopt dan ook dat het probleem verholpen is. “We hopen dat deze zaak in België zo snel mogelijk wordt opgelost en het uiterste van euthanasie niet wordtt bereikt.” In Peru zou Lee dan volgens de regels van het FAVV drie maanden in afzondering verblijven alvorens naar België terug te keren.

Niet op de hoogte

Desondanks verandert er voor het FAVV voorlopig niets. “Behalve deze onduidelijke tweet hebben wij geen weet van het gewijzigde standpunt van SENASA. Het is niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met informatie die na verificatie niet correct bleek te zijn”, aldus Bonte. De federale instantie wacht dus nog op de uitspraak van de Antwerpse rechter over de zaak aanstaande vrijdag.

¡Lee eres bienvenido a Perú! 🇵🇪😺

Reafirmamos nuestro compromiso por el bienestar animal, por ello manifestamos nuestra disposición para que el gatito Lee pueda retornar a nuestro país, considerando que tiene todas sus vacunas que aseguran su salud.

¡Fuerza Lee! te esperamos 💪🏼😊 https://t.co/e63NKxd3wG Senasa Perú(@ Senasa_Peru) link