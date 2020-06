Kastanjelaan afgesloten ter hoogte van Beukenlaan wegens werkzaamheden emz

17 juni 2020

11u33 0 Stabroek Aan een woning in de Kastanjelaan in de gemeente Stabroek zullen op maandag 6 juli werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de werken zal de Kastanjelaan ter hoogte van de Beukenlaan worden afgesloten. Dat geldt enkel voor de rijrichting Beukenlaan-Platanenlaan.

De dwarse parkeerplaatsen in de middenberm tegenover de woningen op nummer 45-47 zullen tijdelijk parkeervrij gemaakt worden. De paaltjes in het midden worden door de gemeente verwijderd, zodat het verkeer via die parkeerplaatsen kan terugdraaien om hun woning te bereiken.