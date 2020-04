Karateka’s gaan door met videotrainingen emz

08 april 2020

11u26 0 Stabroek Door de coronacrisis moeten ook sportclubs de deuren gesloten houden. De leden van de karateschool Ookami Dojo met een vestiging in Stabroek en Putte (Woensdrecht) trainen online verder. Via live video’s krijgen de karateka’s oefeningen van hun trainers.

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hadden verstrekkende gevolgen voor de karateschool. “Onze leden waren hard aan het trainen voor enkele grote wedstrijden in binnen- en buitenland. Maar vooral het wegvallen van het sociale contact zaten velen mee in. Onze club is immers een hechte familie: we zien elkaar vier tot vijf dagen per week”, vertelt clubvoorzitter en hoofdlesgever Jelle Strybosch.

De club ging meteen op zoek naar oplossingen. Vier dagen na de afkondiging van de federale maatregelen op vrijdag 13 maart, lanceerde Ookami Dojo de ‘Corona Lockdown Challenge’. Door middel van Facebookfilmpjes daagden de lesgevers hun leerlingen uit om elke week vier sportieve, technische of creatieve opdrachten tot een goed einde te brengen. Voor de jongste karateka’s tussen vier en zeven jaar oud werd iedere week een aparte opdracht uitgewerkt. Zo bleven ook zij betrokken bij de clubwerking.

Online

Terwijl de Facebookchallenges aan de gang waren, testten de trainers de mogelijkheden van livestreaming en videoconferencing uit. Ondertussen werden de eerste online karatelessen opgestart. Terwijl de jongsten iedere zaterdag training krijgen, gebeurt dat voor de oudere groepen op woensdag en zaterdag. “Het is natuurlijk niet hetzelfde als trainen op de club, maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke creativiteit. Met de videotrainingen zijn de leden blij dat ze samen momenten beleven. Tegelijkertijd proberen wij als trainers zo ervoor te zorgen dat iedereen op niveau blijft.”

Het initiatief kan op veel bijval rekenen bij de leden van Ookami Dojo. “Al 113 van de 148 leden volgen online les. ‘Never Give Up!’ is dan ook een belangrijk motto binnen karate. Ook deze crisis gaat voorbij. We gaan er alles aan doen om die zo goed mogelijk door te komen. Dat doen we samen als karateka’s, ook al blijven we thuis in ons kot”, besluit Strybosch optimistisch.