Kapellenaar (56) komt om bij kettingbotsing op A12 in Stabroek richting Nederland: file vanaf Antwerpse Ring Sander Bral

18 juni 2019

14u36 44 Stabroek Door een kettingbotsing met twee vrachtwagens, een bestelwagen en een auto is er heel wat verkeershinder op de A12 richting Nederland. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van Stabroek. De vrachtwagen moet getakeld worden waardoor de hinder lang zal aanhouden. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan uit de buurt te blijven. Een 56-jarige man uit Kapellen overleefde het ongeval niet.

“Het ongeval deed zich voor op de afslagstrook aan de afrit Stabroek rond 13 uur dinsdagmiddag”, klinkt het bij de federale wegpolitie. “Wellicht is een voertuig ingereden op een file daar. De vrachtwagen is gekanteld, de takelwerken zullen dus lang duren en er is veel plaats voor nodig.” Rond 17.30 uur was de weg nog steeds niet vrijgemaakt.

Rijbewijs trucker ingetrokken

Het Antwerpse parket heeft intussen meer details over het ongeval. “Een 31-jarige trucker wilde invoegen op de afrit Stabroek, volgens getuigen pas op het laatste moment en tegen een te hoge snelheid", zegt Kristof Aerts van het parket. “Er wordt onderzocht of die getuigenissen kloppen. Het rijbewijs van de trucker is uit voorzorg van en in het belang van het onderzoek al vijftien dagen ingetrokken.”

Bestuurder bestelwagen

“Op de afrit was er vertraagd verkeer, de trucker is ingereden op een andere vrachtwagen, die op zijn beurt een personenwagen aantikte die nog eens tegen een bestelwagen knalde", gaat Aerts verder. “De vrachtwagen die het ongeval veroorzaakte is dan nog eens op de bestelwagen terecht gekomen. De bestuurder daarvan heeft het ongeval niet overleeft. De 31-jarige trucker is zwaargewond afgevoerd.”

De man die omkwamn de bestuurder van de bestelwagen, is een 56-jarige man uit Kapellen. Twee andere personen raakten lichtgewond.

De pechstrook, afslagstrook en rechterrijstrook zijn afgesloten zodat hulp- en takeldiensten hun werk kunnen doen. Het verkeer kan stapvoets passeren via de linkerrijstrook. Er staat al een file vanaf de aansluiting met de Ring rond Antwerpen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer dat van Antwerpen naar Rotterdam moet aan om de E19 te nemen via Breda. Wie van Antwerpen naar Zeeland moet rijdt beter om via de E34 Zelzate en de Westerscheldetunnel.