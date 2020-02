Kanunnik Van Tichelenlaan, een straat vernoemd naar een vermaarde Stabroekenaar emz

20 februari 2020

10u54

Bron: Alfons Van Bouwel 0 Stabroek Aan de Grote Molenweg in Stabroek loopt een straat genaamd ‘Kan. Van Tichelenlaan’. Die werd vernoemd naar ‘kanunnik’ of ‘koorheer’ Theodoor Van Tichelen, die in 1877 geboren werd op Dorpsstraat 115 in Stabroek. Vijfenzeventig jaar geleden overleed Van Tichelen in Sint-Gillis (Brussel), maar een jaar later werden zijn stoffelijke resten van de internationaal vermaarde Stabroekenaar terug naar zijn geboortedorp Stabroek gebracht.

Op 2 september 1877 kregen de Stabroekse dorpssmid Henri Van Tichelen en herbergierster Maria Ludovica Ilverenbeek hun eerste zoon, genaamd Theodoor. Het gezinnetje woonde op de Dorpsstraat huisnummer 115, waar de pater familias zijn smederij had. Later kreeg Theodoor nog twee zusjes, namelijk Anna Catharina en Anna Cornelia, en een jongere broer Petrus Josephus. Dankzij de twee smidsgasten, hoefde Theodoor niet te helpen in de zaak van zijn vader. Dat bood hem de kans om uit te groeien tot internationaal bekende priester, Bijbelvertaler en letterkundige, op wie Stabroek ook vandaag de dag nog trots mag zijn.

Vlaamse Beweging

Theodoor ‘Door’ Van Tichelen genoot zijn onderwijs in volle schoolstrijd. Ondanks de heisa doorliep hij vlot het lager onderwijs. Sinds 1884 mocht godsdienst wél weer deel uitmaken van het onderricht. Op zestienjarige leeftijd trok Van Tichelen naar het Klein Seminarie in Hoogstraten om Latijn te studeren. Daar ontmoette hij de latere minister Frans Van Cauwelaert. Samen met hem kwam hij in contact met de ‘ontvlaamsing’ van het onderwijs, waarbij de leerlingen verboden werd Nederlands te spreken. Ondanks de mogelijke sancties werkten Van Cauwelaert en Van Tichelen toch mee aan het Vlaamsgezinde tijdschrift ‘De Student’. Dat vormde het begin van Van Tichelens ‘flamingantisme’, waarbij hij van mening was dat een volk dat zijn taal niet mocht spreken, een onderdrukt volk was.

Bijbelwetenschap

Na zijn opleiding aan het Klein Seminarie in Hoogstraten trok Van Tichelen naar de Katholieke Universiteit in Leuven. Daar doctoreerde hij net als Van Cauwelaert in de thomistische filosofie, waarin christelijke elementen versmolten worden met opvattingen uit het aristotelisme en neoplatonisme. In 1905 promoveerde hij. Datzelfde jaar ontving hij de wijding als rooms-katholieke priester en onderwees hij in de Bijbelstudie aan het Groot Seminarie in Mechelen. Niet veel later trok hij naar Jeruzalem, waar hij tussen 1906 en 1908 aan het Bijbelinstituut in Jeruzalem verbleef.

Dankzij zijn intensieve studies groeide Van Tichelen uit tot pionier van de Vlaamse Bijbelwetenschap. Zo was hij wegens zijn kennis van de Oudgriekse taal in staat om een degelijke Nederlandse vertaling te maken van het Nieuwe Testament. Verder leidde hij van 1911 tot aan zijn dood in 1945 het tijdschrift ‘Ons Geloof’. Tijdens zijn carrière schreef Van Tichelen heel wat apologetische werken en vervaardigde hij als Bijbelexegeet heel wat teksten. Daarin waren ook autobiografische verwijzingen aanwezig. Hij vergeleek in zijn werk ‘Sint Paulus’ bijvoorbeeld de vurige ijver van de apostel met het vuur van de smidse van zijn vader.

Polderboeren

In zijn andere schrijfsels is de afkomst van Van Tichelen uit het Stabroekse boerenpolderlandschap duidelijk aanwezig. Dat vond vooral zijn weerslag in de wekelijks artikels die hij schreef voor ‘Den Boer’, het tijdschrift van ‘den Boerenbond’. Zijn vertrouwdheid met het Stabroekse boerenleven is terug te brengen tot zijn ouders. Zijn vader kwam als dorpssmid vaak in aanraking met boeren voor herstellingswerken. Bij zijn moeder kwamen dan weer alle lagen van de bevolking langs in de herberg. In zijn artikels voor ‘Den Boer’ treedt zijn talent als verteller en zijn liefde voor het volk duidelijk naar voren.

Met rake psychologische uitbeelding schreef hij over de zwoegende arbeiders en boeren, de teder verzorgende moeders en de vrome christenen in hun dagelijkse leven. Zijn sappige, volksmoedige schetsen vielen erg in de smaak. Zijn letterkundig talent kwam ook naar boven in het meesterlijk en beeldend neerschrijven van bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling van gewassen, waarin zijn vertrouwdheid met de Stabroekse polderboeren opnieuw duidelijk wordt.

Sint-Gillis

Sinds de jaren twintig kwam hij steeds minder langs Stabroek vanuit Mechelen. Zijn vader stierf op 19 mei 1916. Ook zijn moeder raakte minder goed te been en werd al snel hulpbehoevend. Zij kwam te overlijden op 19 september 1927. Uiteindelijk zou zijn uitgesproken Vlaamsgezinde houding en rol als voorvechter voor de vernederlandsing van het onderwijs voor de kerkelijke hiërarchische overheid een knelpunt vormen voor zijn docentschap aan het Groot Seminarie in Mechelen. Al wordt zijn wellicht iets te spontane, te levenslustig, te uitbundig in het temparement dat niet ten volste gewaardeerd kon worden door de bestuurders van het Mechelse Groot Seminarie, ook wel eens als argument naar voren gebracht als reden daarvoor.

In 1931 werd Theodoor Van Tichelen verenigd met zijn twee zusters en broer in een burgerhuis op de Jef Lambeaulaan in Sint-Gillis (Brussel). Daar overleed hij op 4 december 1945. De vrijdag erop werd hij begraven in aanwezigheid van staatsminister Frans Van Cauwelaert.

Terug naar Stabroek

Lange tijd woonde Van Tichelen in Stabroek. Door de bemoeiingen van zijn vriend en ereburgemeester Aertsens van Ekeren kon zijn stoffelijk overschot terugkeren naar zijn geboortedorp. Op 25 augustus 1946 werden zijn resten overgebracht. Daaraan werd ook een ceremonie verbonden, waarbij zes paarden zijn lijkwagen op een praalwagen versierd met bloemen vervoerden. Aan het graf van zijn ouders, waar hij in eerste instantie ten ruste werd gelegd, sprak Staatsminister Frans Van Cauwelaert een hulde uit aan zijn vriend.

Vandaag leeft de herinnering van priester, letterkundige en Bijbelkenner Theodoor ‘Door’ Van Tichelen dus nog voort in de Kan. Van Tichelenlaan. Verder hangt aan zijn geboortehuis op Dorpsstraat 115 een gedenksteen. Rond 1980 kreeg Van Tichelen ook een eigen grafsteen aan de Sint-Catharinakerk in het dorp van Stabroek.

Bron: Van Bouwel Alfons (Heemkundige Kring Molengalm), Dr. Kan VAN TICHELEN. Een literaire grootheid. Stabroek: Pandava Ekeren, 2000.