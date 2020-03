Jong koppel opent slagerij: “Ook Canadees stoofvlees en Australische entrecôte vind je bij ons”

emz

25 maart 2020

18u11 81 Stabroek Jim Weijns (28) en Anke Geldhof (27) hebben vandaag in Putte (Stabroek) hun eigen slagerij Weijns-Geldhof geopend. Met hun zaak willen ze vooral de authenticiteit van de beenhouwerij terugbrengen. “Ik verkoop graag charcuterie en Jim is een ervaren beenhouwer. Een betere match bestaat niet”, verduidelijkt Anke.

De afgelopen zes jaar werkte Jim bij versmarkt Criee voor beenhouwer Vermeulen. Ook Anke bouwde ervaring op in de charcuterie. Het koppel besloot in november 2019 hun krachten te verenigen. Het plan voor een eigen slagerij was geboren toen ze vernamen dat een handelspand in Putte (Stabroek) vrij kwam te staan.

Naast het standaardaanbod zullen Jim en Anke ook inzetten op eigen specialiteiten. “Zo zullen we Canadees stoofvlees en Australische entrecote in onze toog hebben liggen. Daarnaast bieden we huisbereide gerechten aan. Verder willen we voornamelijk onze klanten net zoals vroeger een goed stuk vlees aanbieden. Een stuk soepvlees of vet stoofvlees is de laatste tijd uit slagerijen verdwenen. Dat willen we herintroduceren.”

Tegenslag

Door de coronacrisis beleeft slagerij Weijns-Geldhof haar opening in weinig gunstige omstandigheden. “Eigenlijk hebben we hier in Stabroek weinig concurrentie. Aangezien we vlak bij de Nederlandse grens gevestigd zijn, zou een groot deel van ons klantenbestand van over de grens komen. Dat is een voordeel, maar nu de grens gesloten is, is dat een nadeel. Maar niemand kon dit voorspellen. Door de coronamaatregelen mogen wij ook niet uitpakken met openingsacties of promoties. Ach, we zijn al meer tegenslagen te boven gekomen. We gaan er gewoon het beste van maken”, besluit Anke met goede moed.

Slagerij Weijns-Geldhof is gelegen op Puttestraat 49 in Putte (Stabroek). De zaak is geopend van dinsdag tot vrijdag tussen 8 uur 30 en 18 uur. Op zaterdag kan u er terecht tussen 8 uur 30 en 16 uur. Zondag is de slagerij geopend van 8 uur tot 12 uur 30. Bestellen kan via 03/344.34.64.