Jaarlijkse dorpsdag Alfons Schryvers

05 september 2019

Zondag 29 september, van 10 tot 18 uur, organiseert Stay Events de jaarlijkse dorpsdag in Stabroek. De dorpsdag, in de Dorpsstraat en het Hoogeind, wordt een gezellige bijeenkomst met sport- en cultuurverenigingen, hulpdiensten, gemeentelijke diensten, scholen, handelaars en mensen uit eigen dorp. In het kader van “De dag van het kind” zorgt de Stabroekse jeugddienst voor kinderanimatie met een schminkstand, springkastelen voor klein en groot in de tuin van het gemeentehuis. Heel de dag zijn er verschillende optredens, en demonstraties, van de deelnemende plaatselijke verenigingen. Bovendien is er, tussen 13 en 17 uur, een barbier die gratis de mannen scheert. In de namiddag zullen op het podium voor café ’t Zwart Schaap” optredens zijn van diverse DJ’s met als afsluiter, om 20 uur, dj set van Team Gomoris, bekend van Studio Brussel. Het volledige programma op www.stayevents.be