Inschrijvingen voor Smikkeltoer Alfons Schryvers

16 augustus 2019

12u03 0

Al voor de 20ste maal richt de Gezinsbond, afdeling Stabroek/Hoevenen/Putte, op zondag 6 oktober een smikkeltoer in. Dat is een gezinsvriendelijke fietstocht van ongeveer 36 kilometer. Bij de start krijgen de deelnemers een aperitiefje en een hapje. Onderweg zijn er een viertal stopplaatsen waar een smikkel en een slokje worden aangeboden. Aan het einde van de rit wacht nog een deftige afsluiter. In totaal is de tocht goed voor 6 maal een drank en 6 maal een hapje. Gestart wordt tussen 12 en 13 uur aan zaal De Rosmolen. De fietstocht kan zowel individueel als in groepsverband gereden worden en kost 12 euro per persoon. Kinderen onder de zes jaar gratis. Er is slechts één inschrijvingsdag op zaterdag 14 september, tussen 10 en 12 uur, op het adres Brouwersstraat 32 te Stabroek. Er is een inschrijvingsstop bij 250 deelnemers. Tijdig inschrijven is de boodschap. Bijkomende info via gerda.beelaert@gmail.com.