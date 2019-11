Infosessie pleegzorg Alfons Schryvers

01 november 2019

11u04 0

De gemeente Stabroek engageert zich om pleegzorg regelmatig in de kijker te zetten en extra pleegouders aan te trekken en te sensibiliseren. Daarom komt er een infosessie voor inwoners die overwegen om pleeggezin, of gastgezin, te worden. De infosessie heeft plaats op maandag 18 november in het zaaltje op de eerste verdieping van de bibliotheek in Stabroek om 19.30 uur. Op de infosessie krijgen bezoekers uitleg over pleegzorg van een pleegzorgbegeleider. Na het volgen van de informatieavond moet iedereen een duidelijk beeld hebben over pleegzorg. Nadien kunnen ze dan zelf inschatten op welke manier pleegzorg een plaats zou kunnen krijgen in hun leven. De infosessie is een eerste stap in het voorbereidingstraject dat nadien kan gevolgd worden. Meer info: mail naar pleegzorg@stabroek.be of contacteer Heidi Vierbergen op het nummer 03-317.18.80

