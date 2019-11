Informatiebord als herinnering aan inslag V2-bommen Alfons Schryvers

15 november 2019

In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding werd op het Frans Oomsplein, in het centrum van Hoevenen, een informatiebord geplaatst met een toelichting over de totstandkoming van het dorpsplein. De aanzet is de dodelijke inslag van een V2 bom op 2 december 1944. Bewoonster Leontine Van Roost (90), die alles meemaakte, bracht een pakkend getuigenis van die dramatische dag.

De bevrijding van Antwerpen, op 4 september 1944, brengt voor de Stabroekse deelgemeente Hoevenen niet de verhoopte vreugde, maar chaos. De gemeente heeft veel moeite om de voedselbevoorrading veilig te stellen en die schaarste leidt zelfs tot knokpartijen voor de deuren van het gemeentehuis. Pas op 4 oktober bevrijden Canadese troepen het dorp, tijdens de slag om de Schelde. Nadien laat de Werhmacht nog geregeld van zich horen. Ze bestoken Antwerpen en omgeving met V-bommen in een poging om de geallieerde bevoorrading te ondermijnen. Op 2 december 1944 maakt Leontine Van Roost (90), die toen 15 was, en in het café van haar ouders woonde, de bominslag van nabij mee.

Vijf woningen vernield

“Ik maakte een praatje met Jack, een soldaat uit Manchester. Wanneer de ramen plots beginnen te trillen duwt hij mij bliksemsnel tegen de grond. Met een gigantische knal worden ramen en deuren weggeblazen. Ik zag niets meer dan een gigantische stofwolk die een V2 verderop had veroorzaakt. De vliegende bom kwam terecht in het midden van het dorp, in den draai zoals de mensen het toen noemden, aan het begin van de Hoge weg en slechts een 50-tal meter van ons café. Het projectiel kwam terecht op vijf kleine werkmanswoningen. Uiteindelijk zal de bom vijf doden eisen. Binnen een straal van honderd meter waren alle huizen gereduceerd tot puin. Alleen het Heilig Hartbeeld bleef, bij mirakel, ongeschonden. Nadien hielpen Britse troepen van de Royal Artillery bij de evacuatie en reddingswerken. Als dank kregen ze nadien van het gemeentebestuur een bakpan te schenken. Dat kwam voor hen goed van pas. Mogelijk sneuvelde hun eigen materiaal tijdens de slopende mars vanuit Normandië”. Later besluit het toenmalige Hoevense schepencollege om het geteisterde gebied om te vormen tot een dorpsplein. De Hoge Weg wordt verlegd, er worden parkeerplaatsen voorzien en een nieuwe centraal gelegen kerk. Het Frans Oomsplein is geboren. De naam verwijst naar de vroegere burgemeester.