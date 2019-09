Infomarkt over uitzicht verkaveling Schoem Alfons Schryvers

26 september 2019

Het Stabroekse gemeentebestuur organiseert samen met Igean, de architect LV-Architecten, projectontwikkelaars Reno-Art en Van Wellen op woensdag 16 oktober, van 18 tot 20 uur, een infomarkt over de realisatie van de meergezinswoningen in de verkaveling Schoem in Hoevenen.

Het verkavelingsproject omvat een uitbreiding van de weginfrastructuur tussen de Kerkstraat en E. De Beuckelaerlaan. De weguitbreiding werd intussen gerealiseerd en kreeg als straatnaam de August Huybrechtslaan verwijzend naar de laatste burgemeester van de toen nog zelfstandige gemeente Hoevenen. Daarnaast zijn er 13 private kavels voor eengezinswoningen te koop. De verkoop is nog niet helemaal afgerond, maar de eerste bouwvergunningen voor de nieuwe woningen zijn al afgeleverd. De private bouwprojecten zullen in de loop van dit en volgend jaar starten. Binnen het project is ook ruimte voor de bouw van 46 meergezinswoningen verspreid over 4 gebouwen. Dit onderdeel werd gekoppeld aan een architectuurwedstrijd, uitgeschreven door Igean in opdracht van het gemeentebestuur. De architect zal samen met de aangestelde bouwontwikkelaars aanwezig zijn op de infomarkt. Tot slot komen er nog gemeenschapsvoorziening met +/- 40 bejaardenflats, een bibliotheek, kinderopvang en dienstencentrum. Hiervoor dient de planning nog opgestart te worden. De verkaveling zal afgewerkt worden met een park en de nodige groenvoorzieningen. De aanleg hiervan, na de bouw van de gemeenschapsvoorziening, vormen het sluitstuk van het omvangrijke project. De infomarkt heeft plaats in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, ingang via de P.J. Tijsmanslaan, en is doorlopend te bezoeken.