Huistaakbegeleiders gezocht Alfons Schryvers

11 juli 2019

13u31 4 Stabroek Om alle kinderen gelijke slaagkansen te geven zal het OCMW Stabroek, in samenwerking met de lagere scholen, laagdrempelige huistaakbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen aanbieden.

Momenteel worden er in Stabroek al heel wat kinderen ondersteund door enthousiaste vrijwillige huistaakbegeleiders. Omdat de vraag naar begeleidingen groot blijft, is het OCMW steeds op zoek gaan naar vrijwilligers die 1 uurtje per week de leerlingen, en ouders, thuis zullen begeleiden tijdens het maken van de huistaken.

Het gaat niet om bijles, maar om het aanreiken van methodieken en het creëren van structuur en een klimaat waardoor de leerlingen in de toekomst zelfstandig verder kunnen met maken van huiswerk. Als vrijwilliger krijg je een korte opleiding waar handige methodieken worden aangereikt. Daarnaast word je opgevolgd en begeleid door de projectcoördinator van het OCMW.

Geïnteresseerden kunnen contact nemen met projectcoördinator Heidi Vierbergen via heidi.vierbergen@ocmwstabroek.be of 03 317 18 80.