Huis van het Kind lanceert stappenplan voor zindelijkheid kinderen emz

28 februari 2020

19u24 0 Stabroek Het Huis van het Kind van Stabroek zet in samenwerking met de gemeente Stabroek een informatieavond over zindelijkheid bij jonge kinderen op touw. Op maandag 9 maart zal ook een stappenplan gelanceerd worden

Al langer ondervindt het Stabroekse Huis van het Kind dat ouders vragen hebben over de zindelijkheid van hun kinderen. Tegenwoordig wordt daar immers heel veel over gezegd en geschreven, waardoor het vaak moeilijk is om het bos door de bomen te zien. Tegelijkertijd wordt vernomen dat niet alle kindjes al zindelijk zijn tegen dat ze aan de kleuterschool beginnen. Dat is niet evident om op te vangen voor de kleuterjuffen of verzorgers van het instapklasje.

Stappenplan

Met alle partners van het Huis van het Kind werd daarom een stappenplan opgesteld. “Daarin is ook een duidelijke taakverdeling opgenomen, waarin uitgelegd staat wie voor ouders wat kan betekenen om het proces van zindelijkheid te ondersteunen”, zegt schepen voor Gezin Veerle Nonneman (N-VA). Op maandag 9 maart zal het hele project van toelichting voorzien worden. Vervolgens vindt er een lezing rond zindelijkheid plaats van Anja Copejans.

De informatieavond grijpt plaats op maandag 9 maart om 19 uur 30 in de aula van de gemeentelijke basisschool De Rekke (ingang via Kerkstraat, Hoevenen).