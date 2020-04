Hoofdwerken aan Dorpsstraat en Laageind (N111) veroorzaken verkeershinder emz

09 april 2020

10u01 0 Stabroek Vanaf maandag 20 april starten het Agentschap voor Wegen en Verkeer de hoofdwerken aan de Dorpsstraat en Laageind (N111), de centrale as in Stabroek. Die wegenwerken veroorzaken een gewijzigde verkeerssituatie. Zo zal de Abtsdreef ter hoogte van de Dorpsstraat tot eind mei onderbroken zijn. Het verkeer tussen de A12 en de Kleine Molenweg kan enkel richting Putte passeren.

Na een periode van werfstilstand naar aanleiding van de coronacrisis heeft Pidpa zijn leidingswerken in Stabroek deze week opnieuw aangevat. Het waterbedrijf laat momenteel huisaansluitingen uitvoeren in de Abtsdreef. Daarbij worden oude waterleidingen buiten dienst geplaatst. Zo kan Pidpa het kruispunt van de Abtsdreef vrijgeven. Daardoor kunnen de hoofdwerken van start gaan.

Meidoornlaan

Van woensdag 15 april tot vrijdag 17 april sluit Pidpa de Meidoornlaan enkel dagen af van de Dorpsstraat om de Meidoornlaan te dwarsen met een nieuwe waterleiding. De omleiding gebeurt via de Abtsdreef en de Mispelaarlaan. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone wel passeren.

Hoofdwerken

Na de paasvakantie zullen zoals gepland de hoofdwerken In Laageind en de Abtsdreef van start gaan. De bestaande verhardingen aan de noordzijde van Laageind zullen opgebroken worden om de eerste rioleringswerken te kunnen uitvoeren. Die opbraak gebeurt buiten de huidige rijbaan en de toeritten worden maximaal behouden. Daarenboven starten belangrijke ondergrondse rioleringswerken op het kruispunt van de Abtsdreef met de Dorpsstraat. Het gaat om de constructie van een omvangrijke doorstroomput voor de nieuwe riolering. Tussen eind mei en midden juli zal de aannemer vervolgens een tijdelijke rijweg met fiets- en voetpad aanleggen ten noorden van de bestaande rijbaan in Laageind. In de volgende fase krijgt elke weggebruiker daar zijn plaats. Er blijft wel enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van kracht. De bestaande rijbaan op Laageind wordt opengebroken.

A12

De aanvang van de hoofdwerken betekent een gewijzigde verkeerssituatie. Vanaf maandagochtend 20 april is er voor gemotoriseerd verkeer tussen de A12 en de Kleine Molenweg eenrichtingsverkeer van kracht. Voor verkeer op de N111 vanuit Putte gelden omleidingen. In de Dorpsstraat tussen de Grote Molenweg en de Meidoornlaan/Kleine Molengeweg is plaatselijk verkeer in twee richtingen toegelaten. Vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton vanuit Putte moet via de Grote Molenweg naar Hoevenen rijden om via Leugenberg de A12 te bereiken. Automobilisten volgen een omleiding langs de Kleine Molenweg naar de kerk van Attenhoven om vanaf de Dijkstraat de A12 te nemen om Laageind in Stabroek te bereiken. De Abtsdreef zal tot eind mei onderbroken zijn ter hoogte van de Dorpsstraat. Wie van Laageind komt, rijdt om via de Meidoornlaan. Verkeer in de Dorpsstraat komende vanuit Putte kan eveneens via de Meidoornlaan rijden.

Zwakke weggebruikers

Voetgangers en fietsers kunnen steeds de werfzones passeren. In Laageind geldt wel een aangepaste situatie. Voetgangers gaan over de berm aan de zuidzijde, terwijl fietsers in beide richtingen over een tijdelijk afgeschermde fietsstrook rijden. Tijdens de rioleringswerken in de Abtsdreef moeten de zwakke weggebruikers langs Werfken passeren.

Openbaar vervoer

Vanaf 20 april worden de haltes van De Lijn in Laageind aan beide zijden van de weg niet meer bediend. In de Dorpsstraat wijzigt er voorlopig niets. De aanpassingen van de dienstregelingen wegens corona blijven uiteraard wel van kracht. Vanuit Putte rijdt De Lijn om via de Meidoornlaan wanneer de Abtsdreef is onderbroken. Meer informatie is terug te vinden aan de bushaltes en op www.delijn.be/omleidingen.