Historisch kerkje Attenhoven staat opnieuw te pronken Oudste gebouw Antwerpse Polderstreek na 20 jaar gerestaureerd Alfons Schryvers

22 augustus 2019

15u52 9 Stabroek Na meer dan 20 jaar administratieve rompslomp en restaureren staat het kerkje Attenhoven opnieuw te pronken. Over de definitieve bestemming van het gebouw wordt volop nagedacht. Alle opties liggen nog open. Het gemeentebestuur heeft ook een nieuwe onverharde parking aangelegd op de vroegere braakliggende grond vlak bij de kerk.

Het kerkje Attenhoven aan de Kerkstraat in Hoevenen is het oudste gebouw van de Antwerpse Polderstreek. In 1248 kreeg de heer Gillis Van Attenhoven van de bisschop van Luik toestemming om er een parochiekerk te bouwen. Kort hierna werd eerst de toren gebouwd. De kerk zelf kwam er in de 15de eeuw en werd voorzien van een omheind kerkhof. In de loop van de geschiedenis had de kerk heel wat te lijden door onder meer de tachtigjarige oorlog (1568-1648), stormen, dijkbreuken in 1585, 1680 en 1682, plunderingen en twee wereldoorlogen. In 1972 werd het kerkje ontwijd. Kerkelijke waardevolle stukken zoals de doopvont uit 1609 verhuisden naar de nieuwe kerk op het Frans Oomsplein. Ondertussen gingen dieven aan de haal met houten medaillons uit de preekstoel en Sint Hubertus met het legendarische hert. Halverwege de jaren negentig werd de centrale middenbeuk opgekuist en omgevormd tot ruimte voor tentoonstellingen en concerten. Daar kwam abrupt een einde aan toen een veiligheidscontrole van Igean een negatief rapport afgeleverd waarop het gemeentebestuur het kerkje noodgedwongen moest sluiten.

Hout

Pas in 1996 ging de renovatie, gefaseerd en met lange onderbrekingen, van start. Ondertussen is de elektriciteit al vernieuwd, de buitengevel aangepakt en er staat ook een kleine keuken. Bovendien werden het hekwerk en de toegangsweg tot de kerk vernieuwd. Een nieuwe verwarming moet zorgen dat er tijdens de winterperiode geen schimmels ontstaan in de kerk. Het bestrijden van schimmels is meer dan nodig zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “Hoe gek het misschien ook zal klinken, maar in de kerk is geen marmer gebruikt. Alle altaren hebben wel het uitzicht van marmer maar zijn gemaakt van hout.”

Nadenken over bestemming

Voor de toekomstige bestemming van de kerk liggen alle opties nog open zegt de burgemeester. “Het voorzien van toiletten moet nog gebeuren in overleg met monumenten maar de omvang van deze sanitaire infrastructuur zal afhangen van de toekomstige bestemming. Ofwel komen ze in het kerkgebouw, ofwel moeten we buiten nog een sanitair blok bouwen. In samenspraak met de cultuurraad kwamen al verschillende ideeën uit de bus. Die gaan van een soort poldermuseum over een toeristische locatie tot een ruimte voor tentoonstellingen en sfeervolle concerten. Deze denkoefening is nog bezig en moet gebeuren met inspraak van iedereen”. De restauratie, in verschillende fasen, heeft ongeveer een half miljoen euro gekost.