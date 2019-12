Herbert Flack & Bob De Moor in zaal Moorland Alfons Schryvers

11 december 2019

De Stabroekse cultuurraad, in samenwerking met de seniorenraad en het gemeentebestuur, organiseren op zondag 17 februari, om 14 uur, een namiddag in zaal Moorland aan de Sportweg. Op de affiche staat een hilarisch optreden van het duo Herbert Flack en Bob De Moor. Onder de noemer “Een man een man” brengen ze het verhaal van over twee mannen, een tafel, een serveerster en vooral dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn. Bob De Moor en Herbert Flack, die tot nu toe vreemd genoeg zelden de planken deelden, brengen deze komedie samen met Fleur Hendriks. Beide hoofdacteurs vragen ze zich af “Is het erg als je niet meer herinnert waar je het over had voordat je naar de WC ging?”. Deuren openen om 13.30 uur en kaarten kosten 15 euro in voorverkoop. Senioren en studenten krijgen 2 euro korting. Info & tickets: reservaties@stabroek.be of 03-210.11.72