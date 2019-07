Heraanleg Dorpsstraat start in september Alfons Schryvers

15 juli 2019

11u48 22 Stabroek Begin september gaat in het centrum van Stabroek de eerste schop in de grond voor de heraanleg van de Dorpsstraat en het Laageind (N111). De aannemer start met het vrijmaken van de bermen vanaf de brug over de A12 tot net voorbij het kruispunt met de Abtsdreef. De eigenlijke weg- en rioleringswerken starten vanaf februari 2020 en zullen een jaar duren.

De N111 loopt dwars door het centrum van Stabroek en is vooral gericht op autoverkeer van en naar het Antwerpse havengebied met geregeld langdurige files tot gevolg. Met de heraanleg komen er nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de toekomst veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Ook de belangrijkste kruispunten worden aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Tot slot moeten verkeerslichten en oversteekplaatsen met een middenberm voor een veiligere verkeerssituatie zorgen.

De wegeniswerken verlopen samen met het vernieuwen en omvormen van het rioleringssysteem van een gemengd systeem naar een gescheiden rioleringsstelsel. In september starten de nutsmaatschappijen met hun voorbereidende werken. Bewoners van de Dorpsstraat/Laageind wordt gevraagd om hun opstallen, zoals muurtjes, hekken, brievenbussen of aanplantingen te verwijderen tegen 1 september.

Infosessie bewoners

In september start het bouwrijp maken van de bermen. Dat is nodig zodat de nutsmaatschappijen eind september de verplaatsingswerken van hun leidingen - vanaf de brug over de A12 tot en met het kruispunt Abtsdreef - kunnen aanvatten. De nutsmaatschappijen starten aan de zuidkant, oneven huisnummers, en gaan vervolgens aan de noordkant, even huisnummers, verder. Tijdens het bouwrijp maken van de bermen, en de werken van de nutmaatschappijen, kan verkeer op de N111 in beide richtingen langs de werken blijven rijden. De bewoners van het traject worden nog uitgenodigd op een infosessie. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod. Bewoners die nog met vragen zitten kunnen contact nemen met de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. Vanaf februari gaat heel het dorpscentrum op de schop voor de rioleringswerken. Die gebeuren in verschillende fasen en uiteindelijk, een goed jaar later, moet het dorpscentrum volledig in een nieuw kleedje zitten.