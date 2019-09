Henri en Ghislaine vieren diamanten huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

In Stabroek zijn Henri Havenmans (83) en Ghislaine Hendrickx (82) ontvangen op het gemeentehuis. Burgemeester Rik Frans (N-VA) feliciteerde het koppel met hun diamanten huwelijksverjaardag. Het koppel kreeg een oorkonde van het koningshuis en geschenkcheques ter waarde van 100 euro. Die cheques kunnen ingeruild worden bij plaatselijke handelaars. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de kermis in Hoevenen. Na drie jaar verkering traden ze, zestig jaar geleden, in het huwelijk. De eerste jaren woonden ze bij de ouders van Ghislaine en daarna verhuisden ze naar de Akkerstraat waar ze 20 jaar lang woonden. In 1981 betrokken ze hun nieuwe landelijke woning in de Kauwensteinlaan. Die had Henri helemaal zelf gebouwd. Het koppel kreeg twee dochters die op hun beurt zorgden voor drie kleindochters en één achterkleinzoon. Henri werkte bij fotogravure De Schutter in Antwerpen en Gislaine werkte vijf jaar bij Bogena in Deure. Nadat hun dochters geboren werden bleef Chislaine thuis voor hen zorgen.