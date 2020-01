Heemkring Molengalm wint cultuurprijs emz

27 januari 2020

11u26 10 Stabroek Afgelopen zaterdagavond heeft de cultuurraad van Stabroek in zaal Moorland de cultuurprijs uitgereikt aan Heemkring Molengalm. De vereniging nam een oorkonde, bloemen en een geldprijs in ontvangst. Het tweede laureaat ging naar toneelgezelschap ‘t Familietheatertje.

De cultuurraad van de gemeente Stabroek reikt ieder jaar de cultuurprijs uit, afwisselend aan een individu en een socio-culturele instelling. Omdat vorig jaar Etienne Janssens in de bloemetjes gezet werd, was het nu tijd aan de verenigingen. De algemene vergadering van de cultuurraad benoemde Heemkring Molengalm als winnaar. “Dit is de kroon op het werk van ons jubileumjaar van 2019, toen we twintig jaar bestonden”, zegt voorzitter Swa Elseviers, die overigens in 2017 de cultuurprijs als individu won. Volgend jaar gaat de cultuurprijs opnieuw naar een individu.

Nieuw leven

Terwijl de winnende verenigingen van de afgelopen jaren naar huis gingen met een penning, kreeg de lokale heemkundige kring een geldsom. “Dit is op vraag van de verenigingen, die dat eerder kunnen gebruiken dan een trofee, die slechts met één persoon mee naar huis genomen kan worden”, licht schepen voor cultuur Liesbeth Bardyn (CD&V) toe. De schepen sprak de zestigtal aanwezigen met motiverende woorden toe over de toekomst van cultuur in de gemeente, ook al kon de cultuurprogrammatie volgens haar de laatste tijd te weinig Stabroekenaren bereiken. “Ik geloof dat cultuur en identiteit hand in hand gaan, en als je cultuur naar de mensen brengt, dan kan je dit roer omgooien en bijgevolg een gemeente nieuw leven inblazen”, zegt ze.