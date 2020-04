Heemkring Molengalm wil lokale gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers WOII een gezicht geven emz

23 april 2020

18u34 0 Stabroek De Heemkring Molengalm uit Stabroek is op zoek naar informatie, foto’s en doodsbrieven of -prentjes van lokale gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Die documentatie zou de heemkundige vereniging graag gebruiken om op te nemen in hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Stabroek, Hoevenen en Putte.

Over een aantal van de gesneuvelden en slachtoffers heeft de heemkundige kring al heel wat informatie. Van hen is ze nog wel op zoek naar foto’s en eventueel (een kopie van) doodsbrieven of doodsprentjes. In die categorie gaat het om onderstaande personen.

Soldaten

Petrus Albertus Bastiaenssens, landbouwwerkman, 23 jaar, wonende Sigarenstraat 54 Stabroek, zoon van Alfons Antoon en Huybrechts Anna Cornelia, gesneuveld te Torhout op 24 mei 1940

Luycks Alphonsius, dokwerker, 25 jaar, wonende Galgenveld 110 Stabroek, echtgenoot van Maria Amelia De Moor, zoon van Joannes Baptista en Simons Maria Theresia, gesneuveld te Ursel, wijk Berken op 27 mei 1940.

Van Den Eede Augustinus Constantinus, horlogemaker, geboren 1920, wonende Dorpsstraat 81 Stabroek, zoon van Joannes Ludovicus en Smout Suzanna Maria, is ten gevolge van krijgsgevangenschap thuis overleden op 15 januari 1945.

De Klerk Frans, metser, geboren 1908, wonende Abtsdreef 77 Stabroek, echtgenoot van Anna Cornelia Van Uffelen, zoon van Adrianus en Plompen Isabella Appolonia, is ten gevolge van krijgsgevangenschap thuis overleden op 10 september 1945.

Burgerslachtoffers

Steins Constantinus en zijn echtgenote Bruyninckx Maria Louisa, winkeliers, hij 69 jaar zijn echtgenote 62 jaar, wonende Driehoek 52 Stabroek, beiden per ongeluk doodgeschoten in de nabijheid van hun woning op 16 mei 1940.

Adriaenssens Jan Baptist, fabriekswerker, 16 jaar, wonende Sint Catharinastraat 154 Stabroek, zoon van Franciscus en Hanssen Catharina, gestorven in Noord-Frankrijk op 27 mei 1940.

De Leeuw Franciscus Joannes Cornelius, 73 jaar, wonende Kleine Molenweg 35 Stabroek, weduwnaar van De Winter Catharina, doodgeschoten in zijn woning op 5 september 1944.

Vloeberghs Marcel Joannes Constant, 8 jaar, wonende Brouwersstraat 5 Stabroek, zoon van Gullielmus Josephus Ludovicus en Dominicus Maria Joanna, neergeschoten op de hoek van de Brouwersstraat en de Dorpsstraat op 5 september 1944.

Van Meir Franciscus Julianus, landbouwer, 34 jaar, wonende Hoogeind, echtgenoot van Van Der Kloot Florentina, is op 26 september overleden door op een mijn te trappen in de Danckerse weg ter hoogte van het anti-tankkanaal.

Raeymaekers Rosalia, fabriekswerkster, 24 jaar, dochter van Joannes en Palinckx Julia, op 6 oktober 1944 ter hoogte van de Moretusbossen, neergeschoten door de Duitsers, in een hospitaal in Antwerpen overleden.

Bruyninckx Simonne, 5 jaar, wonende Heuvels 8 Stabroek, dochtertje van Jacobus en Van Uffelen Isabella, door Duits artillerievuur geraakt ter hoogte van het kruispunt Klinkaart en Ertbrandstraat en in het Sint Elisabethziekenhuis te Antwerpen gestorven op 9 oktober 1944

Huybrechts Petrus, metser, 30 jaar, wonende Lepelstraat , echtgenoor van Soetewey Ludovica, slachtoffer van Duitse beschietingen.

Hendrickx Alfons Jozef Isabella, 15 jaar, wonende Laageind 1 Stabroek, zoon van Ludovicus Josephus Joannes en Van Look Emma Theresia, op 16 oktober 1944 trapte zijn hond op een mijn ter hoogte van de versperring Torense weg anti-tankkanaal.

Madereel Augustinus, grondwerker wonende Smoutakker 87, Wens Ludovicus, grondwerker, 43 jaar, wonende Sint Catharinastraat 163 Stabroek, Staes Joanna Cornelia, 53 jaar, wonende Sint Catharinastraat 155 Stabroek. Waren samen aan het werk op een veld van landbouwer Schillemans in de Stabroekse polder toen een V1 in hun buurt neerkwam op 30 oktober 1944 om 11.30 uur. Augustinus overleed onmiddellijk, Ludovicus op 30 oktober om 15.45 uur in het militair hospitaal te Hoogboom en Cornelia op 31 oktober om 16.35 uur in hetzelfde hospitaal.

Evers Edmondus Josephus Cornelius, loodgieter, 20 jaar, wonende in café De Roos, overleden in Antwerpen cinema REX op 16 december 1944 om 16.30 uur.

Cornelissens Petrus, gestorven als dwangarbeider te Kahla op nabij Leipzig Duitsland, op 25 december 1944 en Reynen Engelbertus, ook te Kahla overleden op 23 maart 1943.

Informatie

Verder zoekt de heemkundige kring meer informatie en eventueel (een kopie van) een foto en doodsbrief- of prentje van een aantal soldaten en burgerslachtoffers. Dat gaat dan om Soldaat Van Linden J, die vernoemd is op het monument in Stabroek. Helaas vindt Heemkring Molengalm van de persoon in kwestie geen gegevens.

Verder staan er op het monument een aantal burgerslachtoffers vermeld. Ook over hen zou de heemkundige kring graag meer informatie en eventueel (een kopie) van een foto en doodsbrief- of prentje willen vinden.

Henderieckx Leonardus Theodoor Theresia: 34 jaar in december 1943, vermoedelijk toen wonende Smoutakker 26 Stabroek, echtgenoot van Lucienne Germaine Ranault, gestorven in Labrroye Noord-Frankrijk op 24 december 1943. Verder niets van bekend.

Palinckx Josephus, metserdiender 24 jaar, wonende lepelstraat 35 Putte-Stabroek, echtgenoot van Elza Frans Raes, zoon van Josephus en Leffelaer Maria Antoinetta, gestorven in Essen Duitsland, verder niets van bekend.

Mastbooms. R.

Sluyts. J.

Soetewey. C.

Van Gils C. A.

Van Hooydonck. B.

Van Wesenbeeck. C.

Verhoeven. A. F.

Contact

Wie informatie, foto’s en doodsbrieven of -prentjes van de bovenstaande soldaten en burgerslachtoffers heeft, kan die informatie bezorgen aan Swa Elseviers, voorzitter van Heemkring Molengalm. De informatie kan rechtstreeks doorgestuurd worden via swa_palm99@hotmail.com of gepost worden in de brievenbus van Elseviers-de Clerck op de Ertbrandstraat 177 bus 6 in Kapellen. Indien gewenst zal alles na een kopie terugbezorgd worden.