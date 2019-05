Hayat Jongenelen ontwikkelde een troostzakje om verlies te verwerken: “Ik had onvoldoende tijd om samen met mijn kinderen te rouwen” Alfons Schryvers

29 mei 2019

17u05 10 Stabroek Het troostzakje moet rouwen bij kinderen bespreekbaar maken. De stuwende kracht achter het troostzakje is een moeder van vier kinderen die erg worstelde na het overlijden van haar moeder. “Er was nauwelijks tijd om samen met mijn kinderen te rouwen. Terwijl ik het heel erg belangrijk vind hen te betrekken in dat proces”, zegt Hayat Jongenelen (40) uit Hoevenen. Met het troostzakje kunnen kinderen creatief aan de slag.

Hayat Jongenelen (40), moeder van Ilana (14), Aaron (9), Rianne (12) en Zias (7) en leerkracht in de Stedelijke Basisschool De Beren in Berendrecht bedacht het idee. Na het overlijden van haar grootmoeder in 2018 merkte ze dat ze enorm behoefte had om samen met haar kinderen te kunnen rouwen. “Mijn mama was er niet meer. Dus weer kwam veel op mijn schouders terecht. Het regelen van bloemen was vanzelfsprekend. Maar toen ontstond ook het idee om een kaartje te maken om aan de bloemen te hangen en ‘mee te geven’ met moeke. We trokken de kast met knutselgerief open en de kinderen deden de rest. Het kaartje werd ook echt gebruikt tijdens de viering. Ik merkte wel dat het bij mijn directe omgeving bijvoorbeeld minder evident was. Het was Gert Verhaert van Rustpunt Begrafenissen die mij motiveerde om verder te gaan zodat in de toekomst ook andere kinderen kunnen betrokken worden bij een rouwproces. Zo is uiteindelijk het troostzakje ontstaan”.

Inhoud troostzakje

Het troostzakje moet bij kinderen het einde van het leven bespreekbaar wil maken. “Het biedt kinderen, ouders, familie, vrienden, leerkrachten en zorgverstrekkers steun bij het verwerken van een afscheid. Praten over sterven is het belangrijkste element van het rouwproces. Het troostzakje zal kinderen aanzetten om te spreken over de overledene. Het bevat allerlei knutselmateriaal om creatief aan de slag te gaan en zo kinderen de kans te geven een overlijden een mooie plaats te geven. Ze kunnen alleen met het troostzakje werken of samen met iemand”, zegt Hayat. “In het troostzakje zit een boekje met een potlood en een gommetje om te schrijven waaraan je denkt. Een bellenblaas om wensen de wereld in te blazen. Een kaartje om een tekening te maken voor de persoon die gestorven is. Het kaartje heeft een veertje omdat die zacht zijn en daar houden kinderen van. Potloodjes om zoveel kleuren te gebruiken als je zelf wil en tot slot nog zakdoekjes om eventueel tranen te drogen. Uiteraard kan het troostzakje nog verder aangevuld worden met persoonlijke voorwerpen van de overledene.”

Persoonlijke aanpak

Gert Verhaert, van Rustpunt Begrafenissen, zet zich al jaren in voor een vernieuwing en een persoonlijke aanpak, in de sector. “Het is zeker nodig om ook bij uitvaarten, en afscheid, kinderen beter te betrekken en te informeren. Het verlies door de dood is een ingrijpende ervaring, misschien wel de moeilijkste waar we in het leven voor komen te staan. De gevolgen kunnen ook heel intens zijn. Vooral bij een onverwacht overlijden voelen kinderen zich vaak overvallen door het plotselinge verlies en hebben ze vaak geen afscheid kunnen nemen. Door te werken met het troostzakje kunnen kinderen het overlijden een mooie plaats te geven. Ik zal het troostzakje, indien nodig, ook aanbevelen aan mijn klanten.” . Het troostzakje kost 19,50 euro en is verkrijgbaar bij Rustpunt Begrafenissen, Schoonbroek 1 te 2030 Antwerpen tel: 03-501.00.02