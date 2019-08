Havenknooppunt tussen A12 en E34 naar Beveren versperd door ongeval met truck Sander Bral

28 augustus 2019

13u22 0 Stabroek De aansluiting van de A12 richting de E34 naar Beveren is volledig versperd door een ongeval met een vrachtwagen. De truck kwam in schaar te staan en verspert alle rijvakken. Het Vlaams Verkeerscentrum voorziet plaatselijke omleidingen.

Om een nog onbekende reden kwam een trucker op de oprit van de E34 komende van de A12 in Antwerpen-Noord in problemen. Hij knalde met zijn vrachtwagen tegen de zijreling en kwam in schaar tot stilstand op de snelweg. Het gevaarte blokkeert de volledige weg.

Het Vlaams Verkeerscentrum voorziet lokale omleidingen voor het doorgaand verkeer. Het verkeer dat van de Ring richting Beveren moet, rijdt best verder dat afrit 13 in Stabroek. Daar kan gekeerd worden om via de andere oprit richting Beveren te rijden.

Alle verkeer op het knooppunt Antwerpen-Haven moet de snelweg verlaten via afrit 16 in Ekeren. Via de omleiding naar oprit 12 in Lillo, kan het verkeer terug de snelweg op.