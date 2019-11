Gouden huwelijksparen palmen kasteel Ravenhof in Alfons Schryvers

25 november 2019

In Stabroek zijn alle echtparen die dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden ontvangen op het kasteel Ravenhof. Het gemeentebestuur zorgde voor een receptie en een maaltijd. Er waren 36 koppels aanwezig.

Het is al jaren traditie dat alle Stabroekse koppels die hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden door het gemeentebestuur worden ontvangen op het kasteel Ravenhof. Om hen toe te spreken had burgemeester Rik Frans (N-VA) duidelijk zijn huiswerk gemaakt. “In de gemeente zijn er dit jaar 58 gouden koppels waarvan er 36 aanwezig zijn. Van de 58 koppels zijn er 7 getrouwd in Stabroek. Op de tweede plaats, met vijf koppels, staan Hoevenen en Antwerpen. In de top vijf staan ook telkens twee echtparen die gehuwd zijn in Ekeren en Schoten. Daarnaast werden er destijds ook huwelijken voltrokken in Huijbergen, Groot-Bijgaarden, Zaffelare, Weelde, Rekem, Heverlee en Sint-Pieters-Woluwe. Drie koppels zijn beiden geboren in Stabroek en er ook gehuwd”. Daarna volgde nog meer statistieken. “Onder de jubilarissen zijn 17 personen geboren binnen onze huidige gemeentegrenzen. De cijfers bewijzen dat veel jubilarissen eigenlijk in Stabroek gebleven zijn waaruit ik mag afleiden dat het hier zeker en vast goed is om te wonen”. Nadien gaf de burgemeester een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 1969, het jaar van hun huwelijk. “Niel Armstrong zet als eerste mens een voet op de maan en Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Daarnaast ging de gouden schoen, al voor de tweede maal, naar Wilfried Van Moer. Op muzikaal vlak was 69 ook een topjaar met hits als My special prayer van Percy Seldge of Elvis met Suspicious minds en In the ghetto. Spel zonder grenzen en Bonanza waren toen razend populair op de televisie. In 1969 werd ook het rijbewijs ingevoerd”. Voor de aanwezige koppels was het huiswerk van de burgemeester ongetwijfeld aanzet om nadien veel herinneringen op te halen.