Gezocht: vrijwillige gemachtigde opzichters voor oversteek Kerkstraat aan basisschool De Rekke emz

05 oktober 2020

11u07 1 Stabroek De gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen (Stabroek) is op zoek naar vrijwilligers die de schoolkinderen ‘s morgens veilig kunnen laten oversteken aan de Kerkstraat. Voor de politie en het schoolpersoneel is het namelijk niet meer mogelijk om die taak op zich te nemen.

De school kreeg een mailtje van de politie met de melding dat het moeilijk wordt om iedere dag de functie van gemachtigd opzichter aan de Kerkstraat op te nemen. Voor de school zelf is dat eveneens onhaalbaar: ‘s morgens is al het personeel nodig om de kinderen op te vangen of andere taken te vervullen. Daarom is De Rekke op zoek naar kandidaat-vrijwilligers om de functie van gemachtigd opzichter op zich te nemen. De verschillende ochtenden kunnen verdeeld worden over verscheidene mensen. De kandidaten krijgen een korte opleiding van de politie, die doorgaat op De Rekke zelf en een attest. “En veel dankbaarheid van de kinderen, ouders, het team van De Rekke en de politie!”, klinkt het nog.

Kandidaten mogen zich melden via gbsderekke@stabroek.be. Daarbij dient u uw naam en telefoonnummer te vermelden.