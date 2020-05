Gezocht: vishandel voor de markt in Hoevenen emz

10u05 0 Stabroek Door de versoepeling van de coronamaatregelen kan ook de wekelijkse markt in Hoevenen (Stabroek) opnieuw van start gaan. De gemeente heeft nog een openstaande marktplaats voor een vishandel.

Op het Frans Oomsplein in Hoevenen is er iedere dinsdag van 8 tot 12 uur een gemengde markt. Na de middag verplaatsen sommige markthandelaars hun kraam naar de parking van hoeve Brouwers in de Dorpsstraat om daar hun verkoop verder te zetten tot 16 uur. Op die gelegenheden is er een plekje vrijgekomen voor een vishandel. Die is maximaal zes meter.

Wie zich kandidaat wil stellen, kan contact opnemen met de dienst evenementen via evenementen@stabroek.be, 03 210 11 07 of 0491 92 97 26.