Gezocht: sportieve kampioenen emz

03 januari 2020

16u34 1 Stabroek De gemeente Stabroek is nog op zoek naar sportievelingen die in 2019 een verdienstelijke prestatie hebben geleverd. Op vrijdag 6 maart 2020 organiseert de sportdienst immers haar jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen. Daarnaast worden er ook een aantal extra trofeeën uitgereikt zoals die voor ‘sportlaureaat van het jaar’.

Om op een succesvol 2019 terug te blikken, huldigt de sportdienst van Stabroek jaarlijks de kampioenen. Daarvoor is ze nog op zoek naar deze verdienstelijke sportievelingen. Iedere sporter die in Stabroek of deelgemeente Hoevenen woont, of elke sportclub uit de gemeente die in het jaar 2019 een kampioenstitel behaalde, komt in aanmerking. Ook uitzonderlijke sportieve prestaties maken kans om gehuldigd te worden.

De sportkampioenen zullen in de bloemetjes gezet worden. Daarnaast volgen er ook nog een aantal specifieke waarderingen. Zo reikt de sportdienst ook een trofee uit aan de meest verdienstelijke sportclub en de jeugdspeler (-18) van 2019. Afhankelijk van de inschrijvingen, zal er ook een uitzonderlijke sportieve prestatie gekozen worden. Ten slotte wordt ook de ‘sportlaureaat van het jaar’ gehuldigd.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor de huldigingsavond, dien je een schriftelijke aanvraag te richten aan de sportdienst (Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek) of via e-mail, uiterlijk op vrijdag 17 januari. De kandidaturen dienen de naam, het volledige adres en een foto van de sportieveling te omvatten. Verder is ook een korte beschrijving van de geleverde sportprestatie(s) vereist inclusief een voldoende bewijs van de federatie of via een krantenknipsel.

Meer inlichtingen en het volledig reglement zijn te bekomen bij de sportdienst, administratief centrum, Dorpsstraat 45 in Stabroek, felefonisch via 03/210.11.74 of per mail: tine.heymans@stabroek.be.

De huldigingsavond vindt plaats op vrijdag 6 maart 2020 in zaal Moorland in Stabroek.