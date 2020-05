Gewijzigde verkeerssituatie tijdens afbraak hoekpand emz

04 mei 2020

15u29 0 Stabroek In de gemeente Stabroek wordt nog tot en zaterdag 16 mei een hoekpand afgebroken in de Meidoornlaan. Daardoor zijn een aantal speciale verkeersmaatregelen van kracht.

In het begin van de Meidoornlaan geldt een stilstaan- en parkeerverbod. Er is een uitzonderlijke toelating voor afvoertransport van afbreekmaterialen via de wijk Meidoornlaan wegens de verkeersmaatregelen in de Dorpsstraat.