Gemeenten starten inhoudelijk grensoverleg Alfons Schryvers

13 november 2019

Het nieuwe Stabroekse schepencollege, en dat van de aanpalende Nederlandse gemeente Woensdrecht, hebben samen rond de tafel gezeten om gezamenlijke problemen te bespreken. Bedoeling is dat beide gemeentebesturen het initiatief jaarlijks herhalen. Voor Woensdrecht waren aanwezig burgemeester Steven Adriaansen en zijn wethouders Hans de Waal, Lars van der Beek, Jeffrey van Agtmaal en Henk Kielman. Ook de Woensdrechtse gemeentesecretaris Annette Baart was op de afspraak. Voor Stabroek waren dat burgemeester Rik Frans en zijn schepenen Herman Jongenelen, Liesbeth Bardyn, Ludo Reyntjens, Veerle Nonneman, Sarah Demartelaere en de Stabroekse algemeen directeur Sandra Denis. Op de agenda stonden ondermeer de leefbaarheid van de kern Putte, de herbestemming van het kasteel Ravenhof en de impact op het verkeer tijdens de heraanleg N111 in het centrum van Stabroek. Grensoverschrijdende activiteiten als de Grensfeesten, Putse Kermis en de Nationale Sluitingsprijs kwamen eveneens aan bod. Bovendien werden afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie, de veiligheid en communicatie bij calamiteiten in het Antwerpse havengebied.