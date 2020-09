Gemeentelijke dienstverlening Stabroek verstoord door internetonderbreking emz

16 september 2020

20u07 0 Stabroek Door nutsleidingswerken van Telenet op Dorpsstraat-Laageind (N111) wordt de internetverbinding in het centrum van Stabroek onderbroken van maandag 21 tot woensdag 23 september. Daardoor wordt de gemeentelijke dienstverlening verstoord. De gemeente blijft nog wel telefonisch bereikbaar.

De internetonderbreking door overkoppelingswerken gebeurt steeds van 8 tot half 5. Dat treft ook de administratieve gebouwen van de gemeente Stabroek. Aangezien de gemeente Telenet als internetprovider heeft en de aansturing van alle internetapparatuur gebeurt vanuit het gemeentehuis of het administratief centrum, treft deze storing alle gemeentelijke locaties.

Concreet betekent dit dat nergens documenten van webtoepassingen zoals het bevolkingsregister afgeleverd worden. Van 21 tot 23 september kunnen er dus geen afspraken ingepland worden of aanvaard worden op het gemeentehuis. Op het gemeentehuis en andere locaties kunnen geen attesten, uittreksels, akten en andere stukken aangevraagd worden. Enkel stukken die vóór deze onderbreking aangevraagd werden, kunnen afgeleverd worden. In deze periode kunnen de gemeentelijke diensten ook geen e-mails ontvangen of verstuurd worden. Telefonisch blijft de gemeente nog wel bereikbaar.

Getroffen klanten van Telenet zijn deze week allen verwittigd via mail of gsm door hun provider.