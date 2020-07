Gemeentebestuur verplicht mondmasker in openbare bibliotheken emz

08 juli 2020

10u34 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft het dragen van een mondmasker verplicht in de gemeentelijke openbare bibliotheken. De sociale afstand van anderhalve meter kan volgens het bestuur niet optimaal worden nageleefd in deze ruimtes.

Sinds begin juli kunnen de inwoners van de gemeente Stabroek en andere boekenliefhebbers opnieuw terecht voor een fysiek bezoek aan de bibliotheekfilialen in Stabroek en Hoevenen. Maar een mondmasker is daarbij verplicht. Wie geen mondmasker bij zich heeft, zal er eentje in de bib kunnen aankopen voor een halve euro. Dat aanbod zal slechts geldig zijn tijdens de heropstart.

