Gemeentebestuur schenkt zes bloempotten en cheque voor plantjes aan Sint-Calasanz emz

13 februari 2020

De vrije basisschool Sint-Calasanz in Hoevenen (Stabroek) heeft naar aanleiding van dikketruiendag afgelopen donderdagmiddag een cadeautje gekregen van de gemeente. De leerlingen ontvingen zes grote bloempotten en een cheque ter waarde van tachtig euro. Daarmee kunnen ze aan de slag om inspanningen te doen voor (nog) meer groen in de school.

De Vlaamse Regering riep dinsdag 11 februari uit tot dikketruiendag. Vele scholen zetten de verwarming een graadje lager. Al is de traditionele actie vaak eerder symbolisch bedoeld. De dikketruiendag is immers ook een gelegenheid om stil te staan bij biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Daar nemen ook de scholen van Stabroek ijverig aan deel. Terwijl de gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen dinsdag de burgemeester en een aantal schepenen over de vloer kreeg voor een cadeau, was het donderdagmiddag aan de beurt aan de vrije basisschool Sint-Calasanz. Daar kwamen burgemeester Rik Frans en schepen voor Jeugd Liesbeth Bardyn (CD&V) op bezoek.

Milieuraad

Reeds verschillende jaren geeft de gemeente naar aanleiding van dikketruiendag een cadeautje als kippen of bomen. Dit jaar kwam de milieuraad op de proppen met het idee van plantenbakken en een cadeaucheque om zaadjes aan te kopen. Volgens directrice Ann Jonckheere komt dat goed van pas. Zij vindt het belangrijk dat haar leerlingen zich bewust zijn van milieuthema’s. “We moeten uiteraard bij de kinderen beginnen om iets te veranderen”, klinkt het. Dat beaamt ook directeur Pieter De Beenhouwer. “In veel kleuterklassen zijn we reeds bezig over afval. Ook houden we zwerfvuilacties. We zijn er bewust mee bezig, hoe klein de kinderen ook zijn. De school is de directe leefwereld van de kinderen. Wat ze hier leren, nemen ze mee naar huis”, besluit hij.