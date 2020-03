Gemeentebestuur brainstormt met wijkbewoners en scholen over verkeersveiligheid emz

03 maart 2020

18u08 0 Stabroek Op maandagavond 2 maart heeft het gemeentebestuur van Stabroek in het Hoevens jeugdhuis Jos een participatiemoment rond verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid georganiseerd. Daarop dachten de bewoners van wijk Akker en Polder (Hoevenen), de scholen Sint-Calasanz en De Rekke, en de schoolraad mee na over mogelijke maatregelen. Met die input zal het gemeentebestuur en de mobiliteitscommissie aan de slag gaan. “We hechten veel belang aan de inspraak van burgers”, zegt schepen voor Mobiliteit Sarah Demartelaere (N-VA).

In mei 2019 lanceerde het gemeentebestuur van Stabroek een actieplan rond verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Met het verkeersproject ‘30/50' zullen de meerderheidspartijen de komende jaren Stabroek in wijk per wijk opdelen om die dan systematisch op te delen in gebieden van dertig of vijftig kilometer per uur en daarbij ook de parkeerregimes te controleren. Daaraan koppelt het bestuur ook steevast een participatiemoment voor de wijkbewoners.

Schoolomgeving

Voor de bewoners van de wijken Akker en Polder in Hoevenen vond er afgelopen maandagavond een participatiemarkt plaats. Ongeveer zestig burgers waren daarop aanwezig. Zij dachten samen met de basisscholen De Rekke en Sint Calasanz, die in die wijken liggen, in vier gespreksgroepen constructief na over welke verkeersmaatregelen nuttig zouden zijn.

Het idee om de straten in de schoolomgeving niet dynamisch, maar permanent een zone 30 te maken, werd alvast positief onthaald. “Daarnaast kwamen er suggesties van een fietssnelweg en nieuwe fietsenstallingen. Ook werd voorgesteld de schooluitgangen anders te organiseren. We zullen al die ideeën in een rapport bundelen en later daarover terugkoppelen. In het begin van het najaar zouden de verkeersmaatregelen geïmplementeerd moeten worden”, licht Demartelaere toe.