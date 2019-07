Gemeente werkt aan verkeersplan voor alle wijken Alfons Schryvers

01 juli 2019



Met actie “Stabroek 30/50” werkt de gemeente Stabroek aan een plan om de komende jaren wijk per wijk, in de gemeente, op te delen in gebieden van 30 en 50 km/u en de parkeerregimes er te evalueren. De eerste wijk die aan bod komt is Putte-Stabroek. Daar werden recent enkele belangrijke straten heraangelegd.

Bedoeling van het plan is, om samen met de bewoners, de verkeersleefbaarheid in de woonwijken te verbeteren. Hiervoor worden de bewoners systematisch, wijk per wijk, uitgenodigd om samen de knelpunten te bekijken en concreet aan te pakken. Via de gemeentelijke website is hiervoor een enquête formulier beschikbaar. “Het project zal zeker niet zonder slag of stoot kunnen gerealiseerd worden. Het vraagt immers een grondige mentaliteitswijziging om in te zien dat de auto niet langer koning is. Elk ongeval is er voor ons één te veel. Vooral in de specifieke woonwijken moeten we zorgen dat auto’s trager rijden. We hebben doorgangsstraten afgebakend die het normale bestemmingsverkeer kunnen verwerken. We zullen ook aan de politie vragen om toe te kijken op de nieuwe regeling want wie de meeste snelheidsovertredingen begaat zijn meestal wijkbewoners die zelf vragen op minder snel te rijden in hun straat” zegt burgemeester Rik Frans (N-VA).

Pilootproject

Voor mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA) is de wijk Putte-Kapellen een logische keuze om te starten met het project. “Recent zijn in Putte-Kapellen de Veldstraat, Moretuslei en Jan Matstraat opnieuw aangelegd. Een uitgelezen kans om daar te starten. Samen met alle betrokken gemeentelijke diensten een verkeersleefbaarheidsproject uitwerken is een oneindig werk en hiervoor rekenen we ook op de in breng van bewoners Alle inwoners krijgen een folder in de bus waarmee ze suggesties kunnen doen. Inspraak van de burger is voor ons een belangrijk onderwerp. De toegelaten snelheid hangt onder meer af van de functie van de wijk. In woonstraten, en schoolomgevingen, wordt 30 kilometer per uur de regel. In de bebouwde kom of woonwijken met doorgaand verkeer is 50 kilometer per uur toegelaten. In de buitengebieden, meestal gewestwegen, blijft 70 kilometer de regel”. Ook de parkeerproblemen en de tonnagebeperking in woonwijken ziet de schepen als een belangrijk item. “Soms verzeild zwaar verkeer in de woonwijken en dat willen we vermijden. Signalisatieborden moeten chauffeurs hierop attent maken. Daar waar mogelijk komen er ook fietsstraten waarin auto’s altijd voorrang moeten geven aan tweewielers. De Sigarenstraat en Binnenpad in Stabroek komen hier volgens mij al vast voor in aanmerking”. Ook de politie krijgt een belangrijke taak. “We zullen zeker toezicht houden” zegt politiecommissaris Tom De Gent. “Bedoeling is dat we de bewoners eerst sensibiliseren, daarna informeren als laatste fase ook verbaliseren.”