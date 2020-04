Gemeente vraagt afval in straatvuilbakken te beperken emz

03 april 2020

10u58 0 Stabroek Door de coronacrisis beschikt de gemeente Stabroek momenteel niet over voldoende externe medewerkers om de tweewekelijkse ophaling van de vuilbakjes in de gemeente uit te voeren. Daarom wordt de inwoners gevraagd daarin zo weinig mogelijk afval achter te laten.

Momenteel tracht de dienst gemeentewerken één keer per week de vuilbakken in de gemeente te ledigen. Dat zal op sommige plaatsen niet volstaan. De gemeente verzoekt haar inwoners om zeker in wandelzones als het Ravenhof het afval te in de vuilbakken te beperken.