Gemeente veegt straten schoon Alfons Schryvers

07 augustus 2019

12u27 0 Stabroek Het Stabroekse gemeentebestuur zal, van maandag 19 augustus tot en met zaterdag 24 augustus, de straten in de gemeente laten vegen. In de veegbeurt zijn inbegrepen: straatgoten, straatkanten en parkeervakken.

De werken gebeuren door een externe aannemer. De gemeente vraagt aan de inwoners hun medewerking om het parkeerverbod te respecteren en op de veegdag alle voorwerpen (roosters, matten) uit de straatgoot te verwijderen en die na de veegbeurt terug te plaatsen. Het is de bedoeling om de hele gemeente op één week te vegen. Daarvoor is de gemeente opgedeeld in verschillende zones. Elke veegactie start om 7 uur en eindigt omstreeks 16 uur. De gemeentewegen waar momenteel werken worden uitgevoerd, zullen niet geveegd worden. Dat zijn de Beukenlaan, Platanenlaan en een gedeelte van de Wilgenlaan. De Beukenlaan zal later door de betrokken aannemer geveegd worden. Ook de gewestwegen vallen niet onder deze werken. Er wordt gestart op 19 augustus in Putte-Stabroek, vervolgens in de wijken in Hoevenen (20 tot 21 augustus) en de wijken in Stabroek (23 en 24 augustus). De gemeentelijke diensten zullen de nodige verkeersborden plaatsen aan de invalswegen van de wijk.