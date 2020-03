Gemeente start met ‘Stabroek Helpt’ in coronatijden emz

18 maart 2020

17u07 1 Stabroek Door de coronacrisis hebben vele mensen nood aan hulp van hun medeburgers. Daar is zich ook de gemeente Stabroek bewust van. Daarom richtte de gemeente ‘Stabroek Helpt’ op, een platform waar hulpverschaffers en hulpbehoevenden samengebracht kunnen worden.

Vooral oudere mensen en burgers met een verzwakte gezondheid mogen hun woning niet verlaten. Zij kunnen hulp gebruiken waar vrijwilligers aan willen en kunnen tegemoet komen zonder daarbij een al te groot risico nemen. Ook tekeningen maken, brieven of kaartjes sturen en telefonisch contact maken met iemand die daar nood aan heeft, is al een groot teken van solidariteit.

Match

Wie in goede gezondheid verkeert, tussen de 16 en de 65 jaar is, geen ziektesymptomen vertoont, geen contact had met mensen die symptomen vertoonden of besmet zijn met het coronavirus, kunnen nog meer betekenen: zij kunnen boodschappen doen, naar de apotheek of de post gaan of de hond uitlaten. Wel vraagt de gemeente algemene voorwaarden om besmetting te voorkomen op te volgen. Verder wordt gevraagd afspraken met de hulpvrager telefonisch of per mail te maken en persoonlijk contact uit te sluiten door boodschappen en dergelijke te overhandigen aan de voordeur en de woning niet te betreden.

Wie hulp nodig heeft, kan zijn hulpvraag discreet stellen via een online webformulier, telefonisch via 03/568.80.80 of te mailen. De sociale dienst van de gemeente Stabroek zal ook met hun cliënten en gebruikers van de thuiszorgdiensten (Minder Mobiele Centrale, poetsdienst...) pro-actief contact opnemen om de hulpvraag in te schatten en toe te leiden naar het platform.

De gemeentelijke diensten zorgen voor de juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger. De vrijwilligers krijgen de nodige contactgegevens voor de uitvoeringen van de taak. Ze kunnen overigens via de Vlaamse overheid ook een gratis verzekering afsluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade via www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Voor meer informatie kan u terecht op www.stabroek.be/vrijwilligerswerk, per mail via vrijwilligers@stabroek.be of telefonisch via 03/210.11.04.