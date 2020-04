Gemeente Stabroek koopt 20.000 mondmaskers voor inwoners emz

27 april 2020

11u14 9 Stabroek Het bestuur van de gemeente Stabroek zal 20.000 herbruikbare mondmaskers kopen. Zo zal iedere inwoner vanaf 12 jaar een mondmasker ter beschikking hebben.

Het initiatief gebeurt met het oog op de toekomstige versoepeling van de coronamaatregelen. Op die manier kunnen de inwoners van de gemeente Stabroek het mondmasker gebruiken op plaatsen waar dat aanbevolen is. Dat is het geval op drukke plaatsen waar de fysieke afstandsregels moeilijk kunnen gerespecteerd worden of waar het verplicht is zoals bij het openbaar vervoer.

Bestelling en verdeling

De mondmaskers zullen echter niet van vandaag op morgen beschikbaar zijn. De gemeente doet er echter alles aan om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en de verdeling voor te bereiden. De filters zal de federale overheid ter beschikking stellen. Bij de verdeling van de herbruikbare mondmaskers zal een instructiefolder informeren hoe het mondmasker correct gebruikt kan worden. Informatie over de verdeling volgt nog. Waar een mondmasker verplicht is, kan in afwachting van het herbruikbaar mondmasker een sjaal of bandana gebruikt worden.

De gemeente wijst erop dat ook na 3 mei de basisregels nog gelden. Zo zijn maatregelen als het wassen van handen en respecteren van de sociale afstand eveneens essentieel zijn in de strijd tegen corona. Daarnaast moet al wie ziek is, thuisblijven.