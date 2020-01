Gemeente Stabroek investeert 30 miljoen euro: nieuwe turnhal, ontmoetingscentrum Schoem en het Ravenhof zijn blikvangers emz

07 januari 2020

21u06 0 Stabroek Tussen 2020 en 2025 zal de gemeente Stabroek 30 miljoen euro investeren. De blikvangers in de meerjarenplanning zijn een nieuwe turnhal en zes kleuterklassen, het ontmoetingscentrum Schoem en de aanpassingen aan het kasteel Ravenhof. Verder besteedt de gemeente de komende zes jaar ook in een buitenschoolse kinderopvang en sportinfrastructuur.

De gemeenteraad van Stabroek heeft het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De komende zes jaar zal de gemeente 30 miljoen euro investeren zonder verhoging van belastingen: “Het is een sluitend en evenwichtig meerjarenplan. Verder hebben we veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van de projecten. Op die manier kunnen we op 5 jaar tijd ook waarmaken wat we beloven”, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA).

Paradepaardjes

Een van de paradepaardjes in het meerjarenplan is het project Schoem in deelgemeente Hoevenen. Een belangrijke pijler daarin is het ontmoetingscentrum inclusief bibliotheek, waar zowel verenigingen als senioren terecht kunnen. Daar bovenop komen een dertigtal seniorenflats en zes zorgappartementen: “Op die manier beantwoorden we aan de exponentiële stijging van het aantal senioren in onze gemeente en zullen we de seniorenwerking optimaliseren”, zegt Herman Jongenelen (CD&V), schepen voor senioren en huisvesting.

De gemeente wil niet alleen investeren in nieuwbouw, maar hecht ook belang aan cultureel patrimonium als het Ravenhof. De hofgracht en vijver rondom het kasteel zullen met een budget van 250.000 euro uitgebaggerd en aangepast worden. Het kasteel wordt in de komende jaren ook opgefrist: in de infrastructuur, de ramen en de parking worden ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Dat gebeurt in functie van de herbestemming. Het Ravenhof zal een plek worden voor het verenigingsleven, congressen en vergaderingen. Ook voor aanpassingen aan de Attenhovenkerk in Hoevenen trekt het gemeentebestuur ongeveer 350.000 euro voor uit.

Inzetten op sport en onderwijs

Verder hecht de gemeente ook veel belang aan infrastructuur in het kader van sport en onderwijs. Zo zal Stabroek vijf miljoen euro investeren in een nieuwe turnhal bovenop de zes nieuwe kleuterklassen voor de gemeentelijke basisschool De Rekke: “Met de nieuwe kleuterklassen wordt het plaatsgebrek aangepakt. Daarnaast kunnen niet alleen de kinderen van de school, maar ook de verenigingen gebruik maken van de gloednieuwe turnzaal”, vertelt burgemeester Frans. De nieuwe kleuterklassen zijn niet het enige project dat inzet op jonge gezinnen in Stabroek. De gemeente plant immers in de nabije toekomst de bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang ter waarde van 2,25 miljoen euro. Verder biedt het ontmoetingscentrum in project Schoem een plaats waar onthaalouders een groepsopvang kunnen organiseren.

Ook sport is en blijft een cruciale pijler in Stabroek. Voor de voetbalinfrastructuur aan de Vossevelden in deelgemeente Hoevenen trekt de gemeente 1,67 miljoen euro uit. Ook de korfbalploeg in Hoevenen krijgt zijn kunstgrasveld: in 2021 plant het gemeentebestuur de aanleg daarvan. De indoor tennishal aan de Moorlandzaal in Stabroek krijgt dan weer een nieuwe vloer in 2025. Daarvoor zet de gemeente 240.000 euro opzij.