Gemeente Stabroek belooft mondmaskers te zullen aankopen voor bevolking emz

24 april 2020

11u01 0 Stabroek Het gemeentebestuur van Stabroek heeft bevestigd mondmaskers te zullen verdelen onder haar inwoners. Wel zal ze nog de verdere richtlijnen van de federale overheid afwachten om daarop de aankoop te kunnen afstemmen.

Volgens virologen als Steven Van Gucht zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. Gemeentes als Kapellen of Kalmthout zijn ondertussen reeds overgegaan tot de aankoop van herbruikbare mondmaskers voor iedere inwoner. Voorlopig wacht de gemeente Stabroek nog even af, omdat ze meent dat er momenteel nog veel onduidelijk bestaat of het aangewezen is nu al over te gaan tot een aankoop. Het is nog niet zeker of het masker al dan niet verplicht zal zijn, of het een stoffen of katoenen masker moet zijn en aan wie het precies beschikbaar gesteld moet worden.

Pas als dat alles bekend is, zal het Stabroeks gemeentebestuur zich verder buigen over de aankoop van de mondmaskers, de verdeling ervan en de communicatie erover. Voorlopig ligt de prioriteit voor de gemeente Stabroek bij de zorgsector op haar grondgebied.

