Gemeente koopt verwilderd bos van 4 hectare voor peulschil: “Eerst opkuis, zodat wandelaars er gauw terechtkunnen” Alfons Schryvers

04 oktober 2019

11u14 3 Stabroek De gemeente Stabroek is eigenaar geworden van een verwilderd bos met een oppervlakte van 4,1 hectare op de grens van Hoevenen en Ekeren. De bedoeling is om het bos op te knappen. Ontwerpers gaan nu aan de slag om er plaats te voorzien voor spelende jongeren, wandelaars, joggers, senioren, viervoeters. Er komt ook een veilige fietsverbinding tussen Hoevenen en Ekeren.

Het nieuwe gemeentelijk bos is een al jarenlang niet gebruikt en verscholen binnengebied achter de woningen van de Molenstraat, Plasstraat en de Antwerpsesteenweg. “Momenteel is het nog een verwilderd bos dat zich in een tijdspanne van 20 tot 30 jaar spontaan heeft ontwikkeld. Dat kan je afleiden uit de omvang van de zilverberken die meestal als eerste bomen uit de grond schieten” zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). “Weinig mensen weten van het bestaan en ook ik kwam er pas achter nadat een aanvraag werd ingediend om in de Molenstraat, aan de rand van het bos, appartementen te bouwen. Na lange onderhandelingen met de eigenaar raakten we akkoord om het bos aan te kopen aan een prijs van 170.000 euro of 4 euro per vierkante meter. Deze gunstige prijs, voor 4,1 hectare bos, konden we bedwingen omdat de eigenaar wel beseft dat de gronden in een landbouwzone liggen en de mogelijkheden uitermate beperkt zijn. Als je als gemeentebestuur de kans krijgt om een groene long te kopen, mag je het niet laten. Bovendien krijgt Hoevenen hierdoor haar eerste bos.”

Een eerste stap is een grondige opkuis van het bos, waarbij we niet-inheemse bomen en struiken verwijderen en nieuwe aanplantingen doen. Vervolgens komen er ook wandel- en looppaden en zitbanken. Burgemeester Rik Frans

Veilige fietsverbinding

Het bos krijgt een toeristische, recreatieve invulling. “Momenteel is er op sommige plaatsen geen doorkomen aan”, zegt burgemeester Rik Frans. “Een eerste stap is een grondige opkuis van het bos waarbij we niet-inheemse bomen en struiken verwijderen en nieuwe aanplantingen doen. Uiteraard zal alles gebeuren met de steun, en kennis, van specialisten van het Kempens Landschap. We voorzien ook, in overleg met de buurtbewoners, een speelzone voor honden. Daarnaast komen er wandel- en looppaden en uiteraard ook zitbanken. Het belangrijkste is dat we langs de rand van het bos een veilige fietsverbinding kunnen aanleggen tussen de drukke Hoevensebaan, in Hoevenen, en de Plasstraat in Ekeren. Dat zal verhinderen dat fietsers de drukke gewestweg Antwerpsesteenweg moeten gebruiken waar in het verleden trouwens al doden zijn gevallen. Het fietspad langs de rand van het bos zal aansluiten op een nu nog onverharde weg en verderop uitkomen in de Plasstraat. Voorlopig is het bos enkel toegankelijk via het einde van de Molenstraat maar we zoeken naar de mogelijkheid om een tweede toegang te voorzien. De uitvoering van alle werken, nodig om het bos aan te passen, gebeuren in verschillende fasen. Eerst zorgen we ervoor dat de opkuis achter de rug is, zodat inwoners al tamelijk snel van het nieuwe bos kunnen genieten. Het is algemeen geweten dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving. Daarom is project is niet enkel belangrijk voor de komende jaren maar ook voor de komende generaties.” Voor de aanpassingswerken is een voorlopige timing opgesteld. De opkuis van het bos start vermoedelijk in het voorjaar. Nadien kunnen wandelaars er al terecht. De echte wandelpaden komen later. Het aanleggen van de fietsverbinding kan pas ten vroegste eind 2020 starten. Hiervoor is immers een bouwvergunning nodig die wat tijd in beslag kan neemt.