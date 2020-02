Gemeente houdt glazen deur Sociaal Huis gesloten uit vrees voor storm emz

07 februari 2020

17u20 0 Stabroek De gemeente Stabroek zal aanstaand weekend de glazen deur van het Sociaal Huis in Hoevenen gesloten houden wegens de voorspelde storm. Bij eerder stormweer waaide de deur al verschillende keren aan diggelen. Dat betekent dat de permanente oplaadterminal voor de energiebudgetmeter niet toegankelijk is dit weekend.

Voor zondag 9 februari wordt de storm ‘Ciara’ met rukwinden tot honderd kilometer per uur voorspeld. De stormgevoelige gemeente Stabroek neemt daarvoor zijn voorzorgsmaatregelen. Bij de storm van 10 maart 2019 haalde de wind in Stabroek een piek van 122 kilometer per uur. Stormweer vernielde afgelopen jaar zelfs de glazen deur van het Sociaal Huis in Hoevenen. Daarom besloot de gemeente die deur vanaf vrijdag 15 uur 30 tot maandag 9 uur dicht te houden om stormschade te vermijden. Ten gevolge daarvan is de oplaadterminal van Fluvius voor de energiebudgetmeter niet toegankelijk. Inwoners van Stabroek kunnen terecht bij de 24/7 oplaadterminal bij het klantenkantoor van Fluvius op de Merksemsesteenweg 233 in Deurne.