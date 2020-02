Gemeente bevraagt inwoners over manier van communiceren emz

18 februari 2020

12u24 2 Stabroek De gemeente Stabroek heeft een communicatieonderzoek voor zijn inwoners en stakeholders gelanceerd. De resultaten daarvan zullen de leidraad vormen voor het gemeentebestuur om de communicatieplanning met alle doelgroepen efficiënter te maken en te verbeteren.

Het schepencollege van de gemeente Stabroek heeft de informatieambtenaar om een advies over de communicatieplanning voor de komende jaren gevraagd. In dat kader lanceert de gemeente een onderzoek naar de communicatie om de actiepunten en prioriteiten vast te stellen aan de hand van een grondige peiling naar en analyse van de communicatiemiddelen. Ook de verwachtingen zullen in acht genomen worden. Daarvoor richt de gemeente zich niet alleen tot de zogenaamde stakeholders, namelijk de gemeenteraad, het schepencollege, het managementteam, de interne medewerkers en de journalisten die over Stabroek verslag uitbrengen, maar ook aan de inwoners zelf.

Tweedelig onderzoek

Een eerste luik van het onderzoek vormt een deskresearch. De diensten zullen worden doorgelicht, waarbij alle huidige externe en interne communicatiemiddelen beoordeeld worden. Dat gebeurt tussen 10 en 28 februari. Het tweede onderdeel bestaat uit een steekproef en een analyse van de behoeften bij de stakeholders en het publiek. Daarvoor heeft de gemeente een enquête opgesteld, die vanaf dinsdag 18 februari ingevuld kan worden. De enquête gebeurt anoniem en de informatie wordt op een vertrouwelijke manier verwerkt. De stakeholders krijgen daarvoor tot 31 maart de tijd. Inwoners en niet-inwoners van Stabroek kunnen de vragen invullen tot woensdag 15 april.

De enquête dient bij voorkeur digitaal ingevuld te worden via een online formulier op de website van de gemeente Stabroek. Aan het onthaal van het administratief centrum (Dorpsstraat 45) of het onthaal van het Sociaal Huis (Kerkstraat 35) kan u het formulier ook ter plaatse invullen.