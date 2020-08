Geen asbestverontreiniging in buurt vastgesteld na zware brand in groentehal op Laageind emz

10 augustus 2020

17u48 0 Stabroek Er is geen asbestverontreiniging vastgesteld in de directe omgeving van de Er is geen asbestverontreiniging vastgesteld in de directe omgeving van de brand die afgelopen zaterdag een hevige rookpluim veroorzaakte boven de groentehal van het bedrijf Dobbels-Cuypers op het Laageind in Stabroek . Dat heeft het bodemonderzoek van zondag uitgewezen. Met een brief werden de bewoners van het Laageind maandagmiddag op de hoogte gebracht van de situatie.

Kort na 14 uur sloeg het vuur zaterdag door het dak van een eerste loods. Twee grote loodsen werden volledig in as gelegd. De brand veroorzaakte een enorme rookpluim, die kilometers verderop te zien was. Er was een vermoeden van asbest in de hallen. Daarom liet burgemeester Rik Frans zondag een gespecialiseerde firma een bodemomgevingsonderzoek uitvoeren.

Asbesthoudend afdak

Op basis van de laboresultaten en de vaststellingen op het bedrijf zelf deelde de gemeente Stabroek maandag mee dat asbestverontreiniging in de directe omgeving als gevolg van de brand uitgesloten kon worden. De afgebrande loodsen hadden geen asbesthoudende dakbedekking, waardoor de rookpluim dus geen asbest kon bevatten.

Enkel op de brandlocatie zelf werd een beperkte asbestverontreiniging vastgesteld. Het afdak achteraan de loodsen, dat asbest bevatte, werd enkel beschadigd door het omvallen van de achterste gevel van de grote loods. Het gaat om asbesthoudende delen die zich integraal aan deze loods situeren. De eigenaar wordt opgedragen een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf de locatie op een veilige en zorgvuldige manier op te ruimen. Aangezien de gebouwen instabiel zijn, dienen die wellicht afgebroken te worden. In afwachting van de verdere handelingen van de eigenaar blijft een veiligheidsperimeter ingesteld op de site.

Groenten eerst afspoelen

Daarnaast zijn de chemische producten aanwezig in de loodsen volledig mee opgebrand. Metingen van de hulpdiensten op verschillende locaties wezen uit dat dat geen nadelig effect heeft op de gezondheid: er werden geen abnormale waarden gemeten op de begane grond. De vraag om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen was om de rook- en geurhinder in woningen te beperken. Daarenboven wijst de gemeente erop dat groenten uit de eigen tuin gewoon geconsumeerd kunnen worden op voorwaarde dat omwonenden die grondig spoelen om eventuele roetneerslag te verwijderen.