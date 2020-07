Gedrogeerde wegpiraat in niet-verzekerde auto van straat geplukt PLA

22 juli 2020

14u55 0 Stabroek Op de afrit Hoevenen van de A12 richting Nederland heeft de Antwerpse lokale politie een wagen in beslag genomen na een lange achtervolging waarbij de bestuurder tal van (snelheids)overtredingen pleegde. Op de snelweg reed de 22-jarige man aan snelheden tot boven de 200 kilometer per uur. De man testte ook positief op het gebruik van cocaïne en zijn wagen bleek niet verzekerd.

De achtervolging begon al op de Leien in het centrum van Antwerpen, waar een anonieme politiepatrouille een voertuig opmerkte dat aan erg hoge snelheid reed en aan verkeerslichten telkens zeer fel optrok toen het licht op groen sprong. De wagen slalomde door het verkeer en gebruikte nooit richtingaanwijzers. De patrouille volgde het voertuig richting Noorderlaan, waar al snelheden tot 100 kilometer per uur werden gehaald. Ter hoogte van een flitspaal ging de bestuurder wel even vol in de remmen, om daarna weer te versnellen richting autosnelweg.

Op de Antwerpse ring en A12 ging het nog een pak sneller, tot de bestuurder bruusk remde om de afrit Hoevenen te nemen. Daar kon de politie hem eindelijk aan de kant zetten en de wagen in beslag nemen, samen met het rijbewijs van de man. In de wagen bleken ook nog twee passagiers te zitten, die net als de bestuurder zonder wagen verder moesten.