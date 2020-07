Frans viert negentigste verjaardag met parachutesprong: “Zalig! Over 10 jaar kom ik nog eens terug” emz

31 juli 2020

18u16 4 Stabroek Een levensdroom kwam vrijdagnamiddag in vervulling voor Frans Janssens (90) uit Lier. Aan het vliegveld van Hoevenen (Stabroek) sprong hij vandaag vanop een hoogte van 3,8 kilometer met de parachute uit een vliegtuig. “Reuze. Die vrije val, dat is ongelofelijk. Binnen tien jaar kom ik nog eens terug”, grapt de kwieke negentiger.



De parachutesprong kreeg Frans op 13 januari ter ere van zijn negentigste verjaardag cadeau van vier vrienden, die hij kent van de volkstuintjes in Lier. “We vroegen hem wat hij graag wilde. Hij zei dat hij graag eens uit een vliegtuig zou willen springen. Eerst geloofden we dat niet. We dachten dat het een zwans was. Maar hij was serieus”, lacht zijn kameraad Kristiaan Op de Beeck (62).

Of ik nog een droom heb? Eens een Weense wals doen met iemand die dat heel goed kan Frans Janssens

Frans is al wel een paar keer met het vliegtuig op vakantie geweest, maar een parachutesprong heeft hij nog niet gedaan. “Op jonge leeftijd wilde ik bij de paracommando’s, maar dat is niet gelukt. Eigenlijk wil ik het altijd al eens doen, maar het is er nooit van gekomen”, vertelt Frans. Normaal gezien zou de Lierenaar in maart springen. De coronacrisis stak daar een stokje voor. Vorige week kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer. Derde keer, goede keer.

Geen schrik

Uiteraard word Frans vergezeld van een ervaren parachutist van Skydive Antwerp. Toch wordt bij oudere mensen steeds ingeschat of het doenbaar is. Behalve zijn minimaal zicht is Frans kerngezond. “Hij kan zijn knieën nog goed optrekken. Dat is het belangrijkste voor de landing. Springen met iets minder mobiele mensen houdt natuurlijk iets meer risico in, omdat de landing op de poep gebeurt”, vertelt zijn duosprongbegeleider Christophe. Of Frans schrik heeft? “Ik ben wel iets zenuwachtiger dan normaal, maar bang heb ik niet”, lacht hij.

En daar gaat het vliegtuig. Het stijgt tot een hoogte van 12.000 voet (3,8 kilometer). Dan springen Frans en Christophe. Ongeveer veertig seconden gaan ze met 200 kilometer per uur naar beneden. Vervolgens gaat de parachute open en zweven ze nog 5 à 6 minuten in de lucht. De landing gebeurt vlot. Het was een onvergetelijke ervaring voor Frans. “Fantastisch. Hier heb ik heel mijn leven op gewacht”, glundert Frans. Of hij nu nog een droom heeft? “Nog eens een Weense wals doen met iemand die dat heel goed kan”, besluit de negentigjarige.

Credits video: Skydive Antwerp