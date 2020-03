Frans Oomsplein verkeersvrij tijdens gansrijden emz

04 maart 2020

19u15 0 Stabroek Op zondag 22 maart vormt Hoevenen het decor voor het traditionele gansrijden. Voor die gelegenheid wordt het Frans Oomsplein verkeersvrij gemaakt. Bijgevolg zal het verkeer onderbroken worden op de Hoge Weg, de Kerkstraat en de Markt.

Voor de organisatie van het gansrijden en de randanimatie worden het Frans Oomsplein, de Markt en de Kerkstraat van de Eduard De Beukelaerlaan tot de Markt volledig verkeersvrij gemaakt op zondag 22 maart vanaf circa 12 uur. Die verkeersmaatregelen blijven van kracht tot ongeveer 20 uur of tot na de vrijgave van de politie. Tussen 13.30 en 20 uur zal de bushalte Markt bijgevolg niet bediend worden door De Lijn. Als oplossing daarvoor zal De Lijn een tijdelijke halte aan de Hooghuisstraat voor bussen richting Antwerpen inleggen. Wie richting Zandvliet de bus wil nemen, kan terecht aan de tijdelijke bushalte aan de Witvenstraat.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bovendien worden in die periode de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod aan de Eduard De Beukelaerlaan ter hoogte van huisnummer 2, in de Witvenstraat tussen de kruispunten met de Pauwelsdreef en Hooghuisstraat over de hele lengt en langs beide straatzijden, in de Witvenstraat tussen de kruispunten met de Hooghuisstraat en de Parijse Weg over de hele straatlengte langs de kant van de even huisnummers, in de Pauwelsdreef tussen het kruispunt met de Kerkstraat en de Witvenstraat langs de kant van de even huisnummers en in de Kerkstraat tussen het Frans Oomsplein en de Pauwelsdreef. Van ongeveer 12 tot 20 uur mag men ook niet stilstaan of parkeren op de parking van de Blokwegvelden, omdat die gebruikt wordt voor de transportwagen van de paarden. Het stilstaan- en parkeerverbod is ook van kracht tussen 12 en 15 uur op Ettenhoven van de Dijkstraat tot de aansluiting met de Kerkstraat.

Verder geldt er ook een tijdelijk eenrichtingsverkeer in enkele straten. Vanaf 14 uur zal het normale eenrichtingsverkeer in de Witvenstraat tussen de Hoge Weg en Hooghuisstraat worden gewijzigd. Om het autoverkeer op een vlotte manier om te leiden, zal de tijdelijke toegelaten richting van de Hoge Weg naar de Hooghuisstraat lopen. Bovendien wordt de rijrichting in de Hooghuisstraat tussen de Witvenstraat en de Markt omgedraaid, waardoor de tijdelijke rijrichting van de Witvenstraat naar de Markt zal zijn.

De weggebruikers dienen tijdens de manifestatie die verkeersmaatregelen in acht te nemen. Die zullen ook met verkeersborden aangeduid worden. Er kunnen overigens in laatste instantie nog wijzigingen optreden.