FAVV meent geen ‘foutieve documenten’ doorgestuurd te hebben naar Peru: “Wij kunnen géén gezondheidscertificaat afleveren” emz

28 mei 2020

13u04 2 Stabroek Het FAVV heeft duidelijk gemaakt dat ze alle documenten die de eigenares van katje Lee heeft kunnen voorleggen, heeft doorgestuurd aan SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV. Een gezondheidscertificaat voor uitvoer naar Peru uitgeschreven door het FAVV is niet mogelijk. “De kat is immers illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru vertrokken”, beargumenteert het FAVV. Zo weerlegt de federale instantie de Het FAVV heeft duidelijk gemaakt dat ze alle documenten die de eigenares van katje Lee heeft kunnen voorleggen, heeft doorgestuurd aan SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV. Een gezondheidscertificaat voor uitvoer naar Peru uitgeschreven door het FAVV is niet mogelijk. “De kat is immers illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru vertrokken”, beargumenteert het FAVV. Zo weerlegt de federale instantie de beweringen dat ze de foute documenten heeft verschaft aan de Peruviaanse gezondheidsautoriteiten

De afgelopen periode heeft het FAVV geprobeerd om een akkoord overeen te komen met Peru over de repatriëring van Lee. Om die aanvraag van België te kunnen onderzoeken, wensten de Peruviaanse autoriteiten een risico-analyse uit te voeren. Daarvoor vroeg SENASA een aantal documenten op die de kat bij haar vertrek had moeten vergezellen. Alle documenten die Ali voorgelegd had, zou het FAVV hebben doorgestuurd. “Die documenten achtten de Peruviaanse autoriteiten onofficieel en onaanvaardbaar, waardoor het verzoek geweigerd werd”, zegt het FAVV.

Exportcertificaat

Daarbij zou volgens dierenrechtenorganisatie GAIA en Anthony Godfroid, de raadsman van eigenares Selena Ali (23), de foute documenten zijn bezorgd aan SENASA. Het betrof een exportcertificaat, dat bedoeld was voor de uitvoer van Peru naar België. Dat dateerde echter uit maart. Ondertussen is dat al vervallen, aangezien het maar 15 dagen geldig was. Ondertussen stuurde Godfroid zelf al check-ups van hondsdolheid bij Lee, bewijzen van de aanmaak van antilichamen en het Belgisch paspoort voor de Europese Unie van de kater door.

Om Lee binnen te laten, heeft SENASA een veterinair certificaat nodig als geldig invoerdocument. Dat meldde de directrice van de afdeling quarantaine voor dieren, Ruth Eliana Angeles Lobaton. Dat exportcertificaat moet uitgeschreven worden door het FAVV. Daarbij vraagt SENASA reeds op welke plaats Selena in Peru met Lee zal verblijven. “Dat is toch al een goed teken. Ik ben er vrij zeker van dat ik de toestemming van SENASA zal krijgen”, zegt Godfroid.

Illegaal

Het FAVV maakt echter duidelijk dat het een dergelijk exportcertificaat niet kan uitschrijven. “Als eerste voorwaarde van repatriëring stelt Peru dat de kat over officiële uitvoerdocumenten beschikken. Die zijn er niet. Een gezondheidscertificaat is dus niet aan de orde. Wanneer beweerd wordt dat het volstaat dat het FAVV een exportcertificaat voorlegt, wordt er voorbijgegaan aan de overeenkomsten en regels met betrekking tot het uitvoeren van dieren. Om een kat naar een derde land te zenden, is een officieel gezondheidscertificaat nodig. Aangezien de kat illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru is ingevoerd, kan een dergelijk certificaat niet afgeleverd worden.”

Daarbij wil het FAVV nogmaals benadrukken dat ze de eigenaar reeds eind maart had aangedrongen om de kat in Peru te laten om zo problematische situaties te vermijden. “We kunnen alleen maar vaststellen dat de eigenaar onverantwoordelijk is geweest, wat we ten zeerste betreuren”, klinkt het.

Voorzitter Michel Vandenbosch van GAIA geeft echter niet op. “We zullen morgen aan de rechter bewijzen dat de kat geen rabiës heeft. Wij beschikken over voldoende serieuze gegevens die onze stelling hard maken. De maatregel waar het FAVV zo obsessief op blijft hameren - de dood - is buiten alle proportie. Dit is onmenselijk. We vragen gezond en redelijk verstand, maar het FAVV doet niets anders dan de mensen blaasjes wijs te maken. Ze verliezen zich helemaal in welles-nietesspelletjes. Laat het ons serieus houden, aub.”

Lees ook

Peru weigert katje Lee, FAVV: “Euthanasie is nu de enige uitweg

Advocaat baasje van katje Lee zegt dat FAVV foute documenten heeft bezorgd aan Peru: “Dit is een boycot”