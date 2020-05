FAVV legt uit waarom kater Lee spuitje moet krijgen: “Voorgestelde alternatieven zijn genegeerd, België moet rabiësvrij blijven” mvdb Bron: FAVV

15 mei 2020

08u09 10 Stabroek Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dagvaardt de Stabroekse studente Selena Ali deze voormiddag voor de rechtbank. Als zij haar uit Peru meegenomen kitten Lee niet onmiddellijk overhandigt aan het FAVV, eist de overheidsdienst een dwangsom van 5.000 euro per uur. Op maandag, daags voor de politie-interventie, verspreidde het FAVV al een scherp persbericht waarin wordt uitgelegd waarom de kater geëuthanaseerd moet worden. “Zoals Covid-19, is hondsdolheid een dodelijk virus voor mens en dier. Alle voorzorgen zijn nodig!”



Het FAVV is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van bepaalde gereglementeerde dierziekten. Samen met de douane waakt het agentschap over de naleving van de gezondheidsregels en -beperkingen voor het binnenbrengen van dieren. De dienst brengt ter herinnering dat hondsdolheid (rabiës) een dodelijke virusziekte is, die elk jaar meer 55 000 dodelijke slachtoffers ter wereld maakt.



“Zeer verraderlijk virus”

“Sinds 2001 is België vrij van deze ziekte, maar waakzaamheid blijft nodig”, steekt het persbericht van wal. “De ziekte komt wereldwijd voor in meer dan 150 landen. Het virus is zeer verraderlijk: een dier kan drager zijn van het virus zonder enig symptoom te vertonen van de ziekte. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren. Daardoor wordt de diagnose te laat of zelfs helemaal niet gesteld, met alle mogelijke gevolgen van dien. België moet rabiësvrij blijven en verwelkomt geen nieuw dodelijk virus!”, luidt het.

In Peru, waar studente Selani Ali (23) voor haar stage verbleef, komt hondsdolheid voor. Door de coronacrisis werd ze begin april naar België gerepatrieerd. Ze nam haar kater Lee mee naar ons land. Ze adopteerde de kitten uit een lokaal kattencafé.

Raad van State

Het FAVV daarover: “Een kattencafé vangt gevonden katten op waar geen voorgeschiedenis van gekend is en waar niet kan worden uitgesloten of deze katten in contact zijn geweest met het rabiësvirus. Eind maart heeft de eigenaar toestemming gevraagd bij het FAVV om de kitten naar België mee te nemen. Gezien de onzekere geschiedenis van de kat en het feit dat Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid, en voor de kitten geen afdoende bewijzen konden voorgelegd worden dat ze beschermd was tegen rabiës, kon het FAVV jammer genoeg geen uitzondering op de invoervoorwaarden verlenen. Ook de Belgische ambassade gaf geen toestemming voor het invoeren van de kat. De Raad van State heeft het FAVV gelijk gegeven in deze beslissing.”

Volgens de overheidsdienst kampt het Zuid-Amerikaanse land met een toename van het aantal gevallen van hondsdolheid. Ook in het departement Cuzco, waar het dier vandaan komt. Een lokale krant maakte in augustus 2019 melding van vijf gevallen van hondsdolheid.

In maar liefst 95% van de gevallen zijn honden en katten verantwoordelijk voor de besmetting FAVV

“Zoals Covid-19, is hondsdolheid een dodelijk virus voor mens en dier. Alle voorzorgen zijn nodig!”, gaat het persbericht verder. “Elk jaar maakt hondsdolheid 55.000 dodelijke slachtoffers ter wereld. Vaak zijn kinderen het slachtoffer van deze ziekte. 40% van de slachtoffers die gebeten worden door hondsdolle dieren zijn kinderen onder de 15 jaar. In maar liefst 95% van de gevallen zijn honden en katten verantwoordelijk voor de besmetting. Wat de gemiddelde Belg soms over het hoofd ziet, is dat sommige streken in Oost-Europa, Zuid-Amerika en populaire vakantiebestemmingen zoals Turkije of Noord-Afrika nog steeds risicogebieden zijn.”

Gekrabd of gelikt

Mens en dier kunnen het virus oplopen doordat ze gebeten, gekrabd of gelikt worden door een besmet dier. Eens er symptomen optreden - koorts, hoofdpijn, verminderde eetlust, keelpijn, misselijkheid - loopt een besmetting altijd dodelijk af. “Zo stierf er in mei 2019 nog een jonge vrouw in Noorwegen en bezweek drie jaar geleden een Franse jongen aan de ziekte, ze waren beiden in contact geweest met een besmet dier tijdens een vakantie in het buitenland.”

“Alternatieven genegeerd”

“Er werden voor de kitten wel alternatieven aangeboden, bijvoorbeeld om de kat tijdelijk onder de hoede van een vriend, kennis, het kattencafé,... te plaatsen terwijl de eigenaar zelf al naar België vertrekt. Deze persoon kan zorgen dat de kat aan alle voorwaarden voldoet (microchip, geldige vaccinatie, titratietest,... ). De kat kan dan na deze wachttijd van 3 maanden volgens de reguliere voorwaarden naar België komen. Voor haar vertrek uit Peru heeft het FAVV de eigenaar hierover ingelicht. Ondanks deze weigering ging de eigenaar met haar kat aan boord van het vliegtuig. Het is de verantwoordelijkheid van het FAVV om na te gaan welk risico de eigenaar, omgeving en andere mensen en dieren lopen”, luidt het.

Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten FAVV

“Als de kat geïnfecteerd is met hondsdolheid, is het risico van overdracht groot. Een spoedvaccinatie en hieruit voortvloeiend antistoffen is geen garantie bij een kat in incubatieperiode na infectie. Helaas is de enige oplossing om de kat te euthanaseren om zo elk risico op besmetting uit te sluiten. Deze moeilijke beslissing is genomen met het oog op het bewaken van de gezondheid van de eigenaar zelf, haar omgeving en mensen en dieren in het algemeen”, luidt het nog.