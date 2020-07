Familie Hoefkens opent Plant & Co op het Picoloplein: “Een droom die we nog hadden” emz

26 juli 2020

00u16 31 Stabroek Sinds zaterdag siert planten- en bloemenwinkel Plant & Co het Picoloplein in Stabroek. De gebroeders Tim (34) en Tom (38) Hoefkens uit Zandvliet zullen vanaf dit weekend dus niet alleen hun fitnesscenter uitbaten. Plant & Co is een echte familiezaak: vooral mama Vera Annemans (60) heeft groene vingers.

Door de coronacrisis heeft de werking van het Antwerps fitnesscenter het Eiland van Tim en Tom Hoefkens lange tijd stilgelegen. Dat bracht de familie Hoefkens-Annemans aan het nadenken. Toen ze het handelspand op het Picoloplein leeg zag staan, was ze meteen overtuigd: hier moet nog een bloemen- en plantenwinkel komen. “Want in Stabroek, Hoevenen, Berendrecht of Zandvliet is er dat niet echt”, klinkt het. Zo gezegd, zo gedaan. “Op zes weken tijd hebben we dit kleine tuincenter in elkaar gebokst”, lacht Tim.

De productkennis is vooral besteed aan mama Vera. “Thuis heb ik een serre. Dit is eigenlijk altijd iets geweest dat we nog wilden doen”, zegt ze. “Een droom van ons mama en mij”, vult Tim aan. Hij focust zich vooral op Plant & Co. Het beheer van het fitnesscenter dat opnieuw op volle toeren draait, laat hij momenteel grotendeels over aan zijn broer Tom.

Inzetten op sfeer

Naast planten en bloemen hecht de nieuwe zaak heel wat aandacht aan decoratie. “Het is echt een ‘feel good’-winkel. Hier kunnen klanten even wegdromen van een leuk interieur. We zetten sterk in op de algemene beleving”, legt Tim uit. Van die sfeervolle setting komen ook Stefan Brouwers (29) en Shauni De Meyer (25) proeven. En van het glaasje cava natuurlijk. “We komen eens een kijkje nemen wat hier allemaal te vinden is. Het is hier echt fijn. Super.” Wie de groene vingers heeft van hen beiden? “Bij mij begint dat toch wel een beetje”, lacht Shauni.

Plant & Co bevindt zich op Laageind 3A in Stabroek. Het openingsweekend van Plant & Co vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli tussen 10 en 18 uur. De normale openingsuren zijn dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 18 uur. Maandag en zondag gesloten.